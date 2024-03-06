أسعار العملات العربية والأجنبية تستقر في أول تعاملات اليوم 6-3-2024

استهلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، اليوم الأربعاء 6-3-2024؛ تعاملاتها على استقرار أمام الجنيه في داخل البنوك العاملة في مصر، حيث سجل متوسط سعر العملات المختلفة مع بداية العمل في الجهاز.

وفيما يلي أسعار بعض العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري:

الدولار:

سُجل سعر الدولار 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع.

اليورو:

وصل سعر اليورو إلى حوالي 33.15 جنيه للشراء و 33.29 جنيه للبيع.

الجنيه الاسترليني:

سُجل الجنيه الاسترليني 38.75 جنيه للشراء و 38.93 جنيه للبيع.

الدولار الكندي:

وصل سعر الدولار الكندي إلى 22.85 جنيه للشراء و 22.95 جنيه للبيع.

الكرون الدنماركي:

سُجل الكرون الدنماركي 4.44 جنيه للشراء و 4.46 جنيه للبيع.

الكرون النرويجي:

وصل سعر الكرون النرويجي إلى 2.89 جنيه للشراء و 2.9 جنيه للبيع.

الكرون السويدي:

سُجل الكرون السويدي 2.91 جنيه للشراء و 2.93 جنيه للبيع.

الفرنك السويسري:

وصل سعر الفرنك السويسري إلى حوالي 35.445 جنيه للشراء و 35.6 جنيه للبيع.

الدولار الاسترالي:

سُجل سعر الدولار الاسترالي حوالي 20.03 جنيه للشراء و 20.12 جنيه للبيع.

الين الياباني:

وصل سعر 100 ين ياباني إلى 20.76 جنيه للشراء و 20.85 جنيه للبيع.

اليوان الصيني:

سُجل سعر اليوان الصيني نحو 4.28 جنيه للشراء و 4.3 جنيه للبيع.

وفيما يتعلق بالعملات العربية:

الريال السعودي:

وصل سعر الريال السعودي إلى 8.21 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي:

سُجل سعر الدرهم الإماراتي نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي:

سُجل الدينار الكويتي حوالي 100.12 جنيه للشراء و 100.58 جنيه للبيع.

الدينار البحريني:

وصل سعر الدينار البحريني نحو 81.76 جنيه للشراء و 82.13 جنيه للبيع.

الريال العماني:

سُجل سعر الريال العماني نحو 80.06 جنيه للشراء و 80.42 جنيه للبيع.

الريال القطري:

وصل سعر الريال القطري نحو 8.45 جنيه للشراء و 8.49 جنيه للبيع.

الدينار الأردني:

سُجل سعر الدينار الأردني نحو 43.41 جنيه للشراء و 43.69 جنيه للبيع.