البورصة المصرية تربح 28 مليار جنيه خلال 10 دقائق من بدء جلسة تداول اليوم

ربحت البورصة المصرية 28 مليار جنيه خلال 10 دقائق من بدء جلسة تداول اليوم، حسبما افادت قناة “ إكسترا نيوز ” في خبر عاجل.

ومن جانبها أفادت وكالة رويترز، أنه هناك قفزة كبيرة في سندات مصر الدولية بعد قرارات البنك المركزي.

وفي سياق متصل أكد البنك المركزي،أنه تم تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة ليصل سعرا الإيداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب".

وقال البنك المركزي:" قرارات السياسة النقدية المعلنة تأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف".

وأضاف البنك المركزي، :" توحيد سعر الصرف يساهم في إنهاء تراكم الطلب على النقد الأجنبي ويعجل بوصول التضخم لمساره النزولي".

ويذكر أن البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس إلى 27.25%، وقرر السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق .