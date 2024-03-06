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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة.. السودان يسمح بدخول المساعدات الإنسانية عبر تشاد والجنوب

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية في السودان

أعلنت منسقة الأمم المتحدة الشئون الإنسانية في السودان، كليمنتين نكويتا سلامي، اليوم الأربعاء، أن الحكومة السودانية وافقت على إدخال المساعدات الإنسانية عبر دولتي تشاد وجنوب السودان، وذلك مرورًا بعدد من المطارات.

وقالت سلامي، عبر حسابها على منصة “إكس”: "وزارة الخارجية السودانية أبلغتني خلال نقاش تناول سير العمليات الإنسانية، بأن الحكومة ستسهل دخول المساعدات الإنسانية إلى ولاية دارفور من تشاد عبر معبر الطينة الحدودي، وإلى ولاية النيل الأبيض عبر الرنك إلى كوستي، إضافة إلى مطارات الأبيض وكادوقلي والفاشر".

وأضافت منسقة الأمم المتحدة في السودان، أنه “لا يوجد وقت نضيعه”، مؤكدة تواصلهم مع الحكومة السودانية من أجل وضع خطط عملية تضمن إعادة قوافل المساعدات الإنسانية إلى السودان.

وأشارت سلامي إلى مواصلة الجهود من أجل فتح ممرات آمنة تساهم في الوصول للمزيد من المتضررين من الحرب في السودان.

ووصفت الخطوة بالمهمة للأمم المتحدة وشركائها، وذلك في سبيل الوصول إلى المتضررين، وتقديم الخدمات المنقذة للحياة في السودان.

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