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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وظائف خالية للمعلمين في مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع مشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) عن وظائف خالية للمعلمين في مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.

 

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، فتح باب التقديم للمعلمين من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أو خارجها للعمل بمدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية في مجال تخصص الدراما.

 

 شروط التقديم في وظائف المعلمين بمدرسة السويدي 


وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، شروط التقدم للالتحاق بمدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات : 

- مؤهل عالي مناسب (بكالوريوس في الفنون المسرحية).

- خبرة في مجال تدريس المادة التخصصية لا تقل عن7سنوات ولا يزيد العمر عن 48 عام.

- أن يكون من أبناء محافظات القاهرة الكبرى أو المحافظات المجاورة لا يوجد بدل انتقال)

- التعهد بالاستمرار بالعمل داخل المدارس IATS مدة لا تقل عن ست سنوات دراسية.

- الحصول على تقويم أداء بمرتبة كفء خلال الثلاث سنوات الأخيرة للعاملين بوزارة التربية والتعليم.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي (MS Office) وإجادة اللغة الإنجليزية.

- يفضل الحصول على دورات تدريبية أو دراسات عليا بمجال التخصص أو المجال التربوي.

معايير القبول المعلمين المتقدمين


- اجتياز اختبار أساسيات اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

- اجتياز الاختبارات التخصصية النظرية والعملية.

- اجتياز عرض التدريس المصغر والذي يتم اعداده من قبل المتقدم لمده 15 دقيقة.

- اجتياز المقابلة الشخصية.

- اجتياز اختبار تخصصي باللغة الإنجليزية للمواد التي تدرس باللغة الإنجليزية.

. يمكنك التقدم حتي 10 مارس 2024.

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