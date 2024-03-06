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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطين تتصدر الأعمال.. ملفات على مائدة اجتماع وزراء الخارجية العرب

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

تبدأ اليوم، الأربعاء، أعمال الدورة العادية 161 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، برئاسة وزير الخارجية في الجمهورية العربية الإسلامية الموريتانية محمد سالم ولد مرزوك، وبمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وتأتي أعمال الدورة 161 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، في ظل العديد من التحديات التي تشهدها المنطقة العربية، في مقدمتها العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والشعب الفلسطيني، والذي دخل يومه 152 اليوم وسط تحركات عربية واسعة لوقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، بجانب تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر بسبب الهجمات الحوثية على حركة الملاحة.

ويتضمن مشروع جدول أعمال الدورة 161 لمجلس الجامعة العربية على المستوى وزراء الخارجية، عددا من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والمالية والإدارية، ومناقشة مجمل الأوضاع في الدول العربية.

الأوضاع في فلسطين تتصدر جدول الأعمال

ويتصدر جدول الأعمال، الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، خاصة أن القضية الفلسطينية هى قضية العرب المركزية، ومناقشة الأوضاع الإنسانية الخطيرة في الأراضي المحتلة، خاصة قطاع غزة، بالإضافة إلى تفعيل مبادرة السلام العربية، والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، والأمن المائي العربي، وسرقة إسرائيل المياه في الأراضي العربية المحتلة، وملف هضبة الجولان المحتل، وتقرير العمل العربي المشترك.

وكان المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك قد أعلن أن بلاده قدمت 4 مشروعات قرارات، الأول بخصوص التطورات السياسية في الأراضي المحتلة، والثاني بشأن الانتهاكات الإسرائيلية للقدس، والثالث يتعلق بالتوسعات الاستيطانية والجدار العازل، ومصير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وقضية اللاجئين، والرابع عن دعم موازنة فلسطين، وصمود الشعب الفلسطيني.

تطورات الأوضاع في السودان 

كما يبحث وزراء الخارجية العرب تطورات الأوضاع في السودان، في ظل استمرار الحرب الأهلية في السودان، وضروة وقف إطلاق النار للحفاظ على وحدة السودان ومؤسسات الدولة الوطنية، خاصة بعد النداء الذي وجهه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، لوقف القتال وحقن دماء السودانيين بعدما أودت تلك الحرب بحياة قرابة 15 ألف سوداني، ونزوح الملايين هربا من الحرب والاقتتال.

ويشمل جدول الأعمال، تطورات الأوضاع في منطقة البحر المتوسط، وهجمات الحوثيين على السفن وتأثير ذلك حركة الملاحة وتداعياته على دول المنطقة وحركة التجارة والملاحة.

 

 

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