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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

دار الإفتاء تعلن عن خطة متكاملة استعدادًا لشهر رمضان

صدى البلد

صرَّح الدكتور إبراهيم نجم –مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بأنَّ دار الإفتاء المصرية قد بدأت استعداداتها لشهر رمضان المبارك 2024 من خلال خطة متكاملة ومتنوعة تضم العديدَ من الأنشطة والفعاليات والبرامج الرمضانية لتقديم الخدمات الإفتائية للجمهور وطالبي الفتوى خلال الشهر الكريم عبر مختلف الوسائل.

وأوضح مستشار فضيلة المفتي أنَّ خطة دار الإفتاء في رمضان تشمل إطلاق حُزمة من الخدمات الشرعية التي تيسر عملية التواصل بين طالبي الفتوى والدار خاصة باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالدار من أجل الوصول لأكبر شريحة ممكنة من الناس، مشيرًا إلى أن الدار خلال شهر رمضان ستعمل على زيادة ساعات البثِّ المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء والتي تلقى إقبالًا كبيرًا من قِبل الجمهور.

كما أضاف د. نجم أن الدار ستزيد من ساعات استقبال الأسئلة عبر إداراتها المختلفة الشفوية والهاتفية والإلكترونية إلى الساعة التاسعة مساءً طوال أيام شهر رمضان المبارك، فضلًا عن إطلاق كتاب جديد إلكتروني ينظِّم الوقت للصائمين خلال شهر رمضان المبارك، ويضم برامج متعددة، منها: (برنامج لربَّات البيوت، برنامج للموظف والعامل، برنامج للطلاب... إلخ)، والكتاب مقسَّم حسب الوقت أو الفئة العمرية أو التفرغ والعمل، وتذكير بمختلف أنواع العبادات والسُّنن التي تعين على طاعة الله في هذا الشهر الكريم.

وأشار إلى أنَّ دار الإفتاء أطلقت صفحة إلكترونية https://ramadan.dar-alifta.org/ منبثقة عن بوابتها الإلكترونية، وهي صحفة معنية بنشر كل ما يتعلق بشهر رمضان المبارك من الصيام والاعتكاف والذِّكر وقراءة القرآن والعمرة وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرها من المسائل التي تهم جموع المسلمين في مصر وخارجها في هذا الشهر الكريم، كما تحتوي على فتاوى معتمدة من دار الإفتاء المصرية في كل المسائل التفصيلية الخاصة بهذه الشعيرة، وذلك في ظلِّ الأيام المباركة والمكانة السامية لهذا الركن العظيم ونفحات المولى ومِنَّته على المسلمين.

هذا فضلًا عن قسم للمرئيات يضمُّ شرحًا وإجابات لأسئلة عن الصيام وما يتعلق به من مسائل يجيب عنها نخبة من علماء دار الإفتاء المصرية.

هذا، فضلًا عن ظهور فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام –مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- في عدد من البرامج التلفزيونية والإذاعية على قناة صدى البلد وقناة الناس والراديو، بالإضافة إلى إجراء فضيلته لـ 12 حوارًا صحفيًّا ونشر مجموعة من المقالات اليومية والأسبوعية في مختلف الصحف والمواقع طوال شهر رمضان المبارك.

ولفت د. نجم إلى أن علماء دار الإفتاء سيشاركون كذلك في عدد من البرامج التلفزيونية المباشرة للرد على استفسارات المشاهدين وأسئلتهم حول رمضان وأحكام الصيام، بالإضافة إلى الرسائل والبيانات الصحفية اليومية لفضيلة المفتي ودار الإفتاء حول أحكام وفتاوى الصيام التي يكثر السؤال عنها.

وعلى صعيد التواصل مع المسلمين في الخارج أوضح د. إبراهيم نجم أن الدار تستقبل أسئلة واستفسارات المسلمين من مختلف دول العالم وبلغات عدة من خلال تطبيق "Fatwa Pro"، وهو تطبيقٌ إلكترونيُّ متعدد اللغات أُنشئ للتواصل مع الجاليات المسلمة خاصة في الغرب، ومنصة «IFatwa.org»، التي تعد أول منصة وبوابة إلكترونية رقمية تشمل مواد متنوعة، إعلامية وتحليلية وبحثية وخدمية تتعلق بجوانب مختلفة للفتوى، وتعمل على توفير أحدث التقارير والمؤشرات والإحصاءات المتعلقة بالعمل الإفتائي، بحيث تتم من خلالها معالجة القضايا الفقهية في إطار المستجدات العصرية.

وأضاف أنَّ الدار ستقوم من خلال صفحاتها وحساباتها الرسمية على منصات ومواقع التواصل الاجتماعي بإطلاق عدد من الحملات الإلكترونية التي تقدم وجبة إيمانية مكثَّفة خلال الشهر الفضيل تعين المسلم على الطاعة وتقدم له نماذج مختلفة ومتنوعة من الطاعات والعبادات.

صفحات ومنصات الدار على مواقع التواصل الاجتماعي:

1. البث المباشر على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية (رابط الصفحة https://www.facebook.com/EgyptDarAlIfta )

2. حساب دار الإفتاء المصرية على منصة X (تويتر سابقًا) (رابط الحساب https://twitter.com/EgyptDarAlIfta )

3. حساب دار الإفتاء المصرية على إنستجرام (رابط الحساب https://www.instagram.com/egyptdaralifta )

4. قناة التليجرام الخاصة بدار الإفتاء المصرية (القناة على الرابط https://t.me/egyptdaralifta )

5. قناة دار الإفتاء المصرية على الواتس آب (رابط القناة https://whatsapp.com/channel/0029Va7UTWw002T65miOou08 )

6. جروب دار الإفتاء المصرية على الفيس بوك (رابط الجروب https://www.facebook.com/groups/daralifta )

7. حساب دار الإفتاء المصرية على تيك توك (رابط الحساب https://www.tiktok.com/@egyptdaralifta

دار الإفتاء تعلن عن خطة متكاملة استعداد ا لشهر رمضان دار الإفتاء تعلن عن خطتها في شهر رمضان

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