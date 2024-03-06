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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نداء عاجل من صحة غزة إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة بشأن المجاعة

غزة
غزة

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، د. أشرف القدرة، ارتفاع حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف إلى 18 شهيداً في قطاع غزة.

ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، أكد القدرة أن المجاعة في شمالي غزة قد وصلت مستويات قاتلة وخاصة للأطفال والحوامل والمرضى المزمنين.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة إن "المجاعة تتعمق وستحصد أرواح آلاف المواطنين إذا لم يتم وقف العدوان ودخول فوري للمساعدات الإنسانية والطبية".

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد ارتكاب مجازر مروعة ومتتالية ضد آلاف البطون الجائعة شمالي غزة.

وطالب القدرة المجتمع الدولي باستخدام كل أدوات الضغط لضمان وقف فوري للعدوان الإسرائيلي.

كما حث الأمم المتحدة على اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع الكارثة الإنسانية والصحية وخاصة شمالي غزة.

وقبل قليل، أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة اليوم، الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 30717 شهيدًا و72156 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت صحة غزة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 86 شهيدا و113 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم .

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نداء عاجل من صحة غزة إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة بشأن المجاعة


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