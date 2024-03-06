مصدر رفيع المستوى: تمويل صندوق النقد يزيد من تدفق السيولة الأجنبية للسوق المحلي

أكد مصدر رفيع المستوى، أن اتفاق التمويل الجديد بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي من شأنه تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي وزيادة تدفق السيولة الأجنبية للسوق المحلي، حسبما أفادت قناة “ إكسترا نيوز” في خبر عاجل.

ويذكر أن مصدر رفيع المستوى أعلن توقيع اتفاق التمويل الجديد بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولى خلال الساعات القليلة المقبلة.

وفي سياق متصل، ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، نحو 51 مليار جنيه بداية تعاملات اليوم الأربعاء، عقب قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 600 نقطة، وتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي ايجي اكس 30 المحدد النسبيلأكبر30 سهما مقيدةبالبورصة، بنسبة 2%، متخطيا مستوى 31300 نقطة في التعاملات الصباحية.