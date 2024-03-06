سقوط 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة و الإتجار فيها.

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن المنيا من ضبط (عنصر إجرامى – مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب) وبحوزته ( بندقية آلية - 3 بنادق خرطوش– طبنجة - فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

وفى مديرية أمن الجيزة تم ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة العياط.. وبحوزته (3 بنادق خرطوش).

وفى مديرية أمن أسوان تم ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة إدفو).. وبحوزته (بندقية آلية – طبنجة - عدد من الطلقات).

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.