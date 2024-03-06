حماس تكشف عن 3 خطوط عريضة لإتمام صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، أنها ستواصل المفاوضات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، مؤكدة أنها "أظهرت مرونة" في المحادثات.

وجددت حماس في بيان لها، اليوم الأربعاء، مطالبتها بوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وعودة النازحين والانسحاب الإسرائيلي من القطاع، وتقديم المساعدات لأهالي غزة، متهمة الاحتلال الإسرائيلي بالتهرب من "التزامات الاتفاق" الذي تتم مناقشته.

يأتي ذلك بعد أن انضم وفد إسرائيلي، يضم مدير الموساد ديفيد بارنيا، إلى محادثات مع مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز ومفاوضين مصريين وقطريين في باريس أواخر الشهر الماضي.

وتعمل قطر ومصر كوسطاء بين حماس وإسرائيل، اللتين لا تتحدثان مباشرة مع بعضهما البعض.

وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، لشبكة CNN في وقت سابق، إن المفاوضين توصلوا إلى "تفاهم" بشأن الخطوط العريضة لصفقة محتملة لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة.

على جانب آخر، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، أمس الثلاثاء، إن مفاوضات إطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة ما زالت مستمرة، آملا في التوصل إلى اتفاق.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية خلال مؤتمر صحفي، أن الولايات المتحدة تسعى إلى التوصل إلى اتفاق لإنهاء معاناة السكان في غزة، ولا يتعلق ذلك بحلول شهر رمضان.