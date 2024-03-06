رئيس الوزراء: إجمالي قرض صندوق النقد يصل إلى 9 مليارات دولار

أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أن قيمة القرض من صندوق النقد الدولي رفع قيمة القرض من ٣ مليارات دولار إلى ٨ مليارات دولار .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم الاربعاء بحضور بعثة صندوق النقد الدولي ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي

وأشار إلى أنه عقب توقيع الاتفاق مع الصندوق تستطيع مصر التقدم إلى صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندق النقد الدولي لتقديم قرض بنحو 1.2مليار دولار ليكون إجمالي القرض المقدم من الصندوق عقب التوقيع 9 مليارات دولار .

وأشار إلى انه عقب التوقيع سيقوم باقى الشركاء الدولين منهم البنك الدولي سيقوموا بتوفير قروض ميسرة لمصر بحيث برنامج متكامل تمكن الدولة من الاستقرار النقدي .