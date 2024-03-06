جوزيه جوميز يعقد جلسة مع شيكابالا قبل مواجهة الأهلي

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب وقائد الأبيض، قبل انطلاق المران الرئيسي على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، استعداداً لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر.

وشهدت الجلسة والتي حضرها أحمد مجدي المدرب المساعد، الحديث حول بعض الأمور الفنية التي يرغب جوزيه جوميز المدير الفني للفريق من "شيكابالا" أن يقوم بها في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة.

كذلك تم خلال الجلسة التأكيد على بعض المواقف الفنية المراد تنفيذها في المران اليوم ، في إطار البرنامج التدريبي الموضوع.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - سيد عبدالله "نيمار".

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي -يوسف أوباما.



الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.