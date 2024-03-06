رسميا.. نيكي هيلي تنسحب من الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري

أعلنت المرشحة الجمهورية نيكي هيلي، اليوم الأربعاء، رسميًا الانسحاب من الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولايات المتحدة.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أكدت حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة نيكي هيلي، خروجها من السباق الرئاسي للحزب الجمهوري، أمام الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقالت هيلي في خطاب بولاية كارولينا الجنوبية "لقد حان الوقت الآن لتعليق حملتي. قلت إنني أريد أن يسمع الأمريكيون أصواتهم. لقد فعلت ذلك.

جاء بعد سلسلة من الخسائر التي تلقتها في منافسات ترشيح الحزب الجمهوري يوم الثلاثاء الكبير، لكنها أكدت عدم شعورها بأي ندم.

ولم تؤيد هيلي ترامب خلال خطابها. وبدلاً من ذلك، دعت الرئيس السابق إلى كسب دعم الناخبين الذين أيدوه.

ويبدو أن انسحابها يترك مجالًا لها لتأييد ترامب قبل الانتخابات العامة في نوفمبر المقبل، حسبما قالت مصادر مطلعة لشبكة “سي إن إن” قبل خطابها.