الصغير والكبير .. سوء التغذية والجفاف يحصدان أرواح الفلسطينيين

20 شهيدًا..

أعلن الدكتور اشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة استشهاد طفل يبلغ من العمر 15 عامًا في مجمع الشفاء الطبي نتيجة سوء التغذية والجفاف.

كما استشهد مسن يبلغ من العمر 72 عامًا في مستشفى كمال عدوان شمال غزة نتيجة سوء التغذية والجفاف بحسب تصريحات القدرة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أن حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف ارتفعت إلى 20 شهيداً في قطاع غزة.

وأشار إلى أن الحصيلة المعلنة للشهداء سوء التغذية والجفاف تعكس ما يصل للمستشفيات فقط.

واختتم تصريحاته قائلاً: نعتقد أن العشرات يفارقون الحياة بصمت نتيجة المجاعة دون أن يصلوا للمستشفيات.