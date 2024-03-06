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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كواليس اتهام غادة عادل بالاعتداء على جارتها وقرار حول فيلتها بأكتوبر

صدى البلد

تجري النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة في اتهام الفنانة غادة عادل التحقيق في واقعة بالاعتداء على سيدة بالسب والقذف والتهديد، وذلك بعد فشل محاولات الصلح بينهما.
 

تقدمت سيدة بمحضر في قسم شرطة أكتوبر تتهم فيه الفنانة غادة عادل بالتعدي عليها بالسب والقذف وتهديدها، وتم إحالة البلاغ إلى النيابة العامة اليوم للتحقيق فيه.

وكشفت التحقيقات أن المبلغة تمتلك فيلا ملاصقة لفيلا غادة عادل والتي قامت ببناء سور في المسافة الفاصلة بينهما بالمخالفة للقانون ما دفع المبلغة إلى تقديم شكوى إلى المسؤولين بجهاز 6 أكتوبر ليصدر قرارا بإزالة السور المخالف وسيتم تحديد موعد لتنفيذ قرار الإزالة

 

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كانت ربة منزل حررت محضرًا أمس الثلاثاء بديوان عام قسم شرطة أول أكتوبر، ضد الفنانة غادة عادل، متهمةً إياها بالتعدي عليها، وقالت إنها جارتها في الكمبوند محل الواقعة، ولا توجد خلافات سابقة بينهما.

ووجّه اللواء محمد الشرقاوي، مدير المباحث الجنائية، عقب العرض عليه، بإحالة البلاغ إلى النيابة العامة التي تباشر التحقيق، إذ طلبت مبدئيًا تحريات الشرطة وتفريغ كاميرات المراقبة.

واتهمت ربة منزل الفنانة غادة عادل، بالتعدي عليها بالسبّ والقذف، أثناء وجودهما بأحد أفرع البنوك الشهيرة بالكمبوند محل سكنهما في مدينة السادس من أكتوبر وقالت إنها جارتها في الكمبوند محل الواقعة، ولا توجد خلافات سابقة بينهما.

النيابة العامة غادة عادل الفنانة غادة عادل

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كواليس اتهام غادة عادل بالاعتداء على جارتها وقرار حول فيلتها بأكتوبر


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