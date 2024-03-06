عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

30 ألف جنيه غرامات.. أحكام جديدة ضد طليق الفنانة عُلا غانم

علا غانم
علا غانم

قضت المحكمة المختصة تغريم طليق عُلا غانم 30 ألف جنيه في 3 قضايا جديدة بينهم قضيتان في محكمة شبرامنت حيث قضت بتغريم رجل الأعمال عبد العزيز حسن، طليق الفنانة علا غانم، 10 آلاف جنيه، في اتهامه بالسب والقذف وتعويض مؤقت، كما قررت في قضية أخرى تنظرها ذات المحكمة بتغريمه 10 آلاف جنيه والتعويض الموقت.

كما عاقبت محكمة ثالثة طليق عُلا غانم بإلزامه بأداء مبلغ 10 آلاف جنيه. 

وكانت قضت محكمة الاقتصادية بتغريم طليق الفنانة علا غانم 20 ألف جنيه لاتهامه بسبها وقذفها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت التحقيقات، أن الفنانة علا غانم اتهمت طليقها بالسب والقذف وتعمد مضايقتها وإرسال رسائل إزعاج لها بسبب خلافات زوجية نشبت بينهما.

 

txt

طمعان في طليقة العاطل .. تفاصيل جريمة مأساوية بالعياط

txt

قرار عاجل من المحكمة بشأن اتهام علا غانم بالسب والقذف

وأوضحت التحقيقات أنه تم استدعاء طليقها لسماع أقواله في الاتهام الموجه إليه، والتحفظ على الهاتف المحمول وأيضا تحريز الرسائل لفحصها.

وأكدت الفنانة علا غانم، أنه خلافات وقعت بيني وبين طليقي مما أدى إلى تطور الخلافات بيننا حيث تعمد إرسال رسائل مزعجة ومضايقات على مواقع التواصل.

وأشارت التحقيقات إلى أن طليق علا غانم وجه لها السباب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن ثم قامت الفنانة بإقامة دعوى إلى النيابة وتمت إحالة الدعوى إلى المحكمة التي بدورها حددت جلسة لنظر الدعوى. 

علا غانم طليق الفنانة علا غانم الفنانة علا غانم عبد العزيز حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة سارة.. انخفاض 100 جنيه في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في 4 بنوك مقابل الجنيه بعد قرار المركزي

تشكيل منتخب مصر| 11 مفاجأة جديدة من حسام حسن.. والإطاحة بـ 7 نجوم| أسماء

بكرة الصبح|إجراء جديد من الحكومة ينسف الغلاء ويخفض جميع أسعار السلع بالأسواق.. التفاصيل

تخطى الـ45 جنيها رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في البنوك الآن

تأييد حبس مرتضى منصور 3 أشهر في قضية سب الخطيب

52 جنيها تقريبا .. مصادر مصرفية تكشف عن سعر تدبير الدولار للعملاء في البنوك

قرار عاجل بشأن مرتضى منصور في سب وقذف موظفة

موضوعات متعلقة

طمعان في طليقة العاطل .. تفاصيل جريمة مأساوية بالعياط

براءة محمد رمضان من تهمة نشر أخبار كاذبة

خد شقى عمرنا.. كواليس هروب مستريح المطاعم بـ50 مليون جنيه.. صور

لمس أجزاء حساسة من جسدها.. مصفف شعر يتحـ.رش بموظفة في كوافير بالطالبية

اعترافات قاصر في قضية المسئول اليمني: أم محمد كانت بتدويني للرجالة بـ500 جنيه

قصة طالبة الجيزة.. حبيبها أرسل صورها لصديقه والأخير ابتزها بالفضيحة

سرق خطيبتي وراح اتقدملها.. عامل مغسلة ينتقم من صديقه في أوسيم| صور

رفض يروح مصحة.. مدمن ينهي حياته قفزا من الطابق الرابع في العجوزة

ترشيحاتنا

يسلم رسالة من السيسي.. وزير الخارجية يتوجه إلى كينيا اليوم (تفاصيل)

دهب وعملات بـ27 مليون جنيه.. سيدة ونجلها يستخدمون أسلوب المقاصة لتحويل أموال المصريين بالخارج

منشأة للقوارب المسيرة.. بيان عاجل لـ روسيا بشأن قصف ميناء أوديسا

انتصار السيسي : ملتزمون بالعمل لمستقبل مشرق لكل امرأة مصرية لإعلاء شأنها

نهائي كأس مصر| رامي ربيعة: جاهزون لمباراة الزمالك.. ونسعى للتتويج باللقب

30 ألف جنيه غرامات.. أحكام جديدة ضد طليق الفنانة عُلا غانم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توب شيفون.. حلا شيحة تثير الجدل بأحدث إطلالة

استعدادات مي فاروق لحفلها فى موسم الرياض |صور

ريم مصطفى تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة للجدل

تحرك مفاجئ.. هل ترتفع أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة؟

فيديو

مطلعش فرح.. حقيقة زواج جورجينا وكريستيانو بعد إنجاب 5 أطفال

الدولار يكسر حاجز 45 رسميًا .. مفاجأة في البنوك وطرح شهادات جديدة

رفع سعر الفائدة وطرح شهادة جديدة | ماذا يحدث في البنوك المصرية؟

بعضها بعمق 200 متر.. ظهور تشققات غامضة بجنوب طرابس تثير هلع الليبيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

اﻟﻤﺰﻳﺪ