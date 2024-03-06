30 ألف جنيه غرامات.. أحكام جديدة ضد طليق الفنانة عُلا غانم

قضت المحكمة المختصة تغريم طليق عُلا غانم 30 ألف جنيه في 3 قضايا جديدة بينهم قضيتان في محكمة شبرامنت حيث قضت بتغريم رجل الأعمال عبد العزيز حسن، طليق الفنانة علا غانم، 10 آلاف جنيه، في اتهامه بالسب والقذف وتعويض مؤقت، كما قررت في قضية أخرى تنظرها ذات المحكمة بتغريمه 10 آلاف جنيه والتعويض الموقت.

كما عاقبت محكمة ثالثة طليق عُلا غانم بإلزامه بأداء مبلغ 10 آلاف جنيه.

وكانت قضت محكمة الاقتصادية بتغريم طليق الفنانة علا غانم 20 ألف جنيه لاتهامه بسبها وقذفها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت التحقيقات، أن الفنانة علا غانم اتهمت طليقها بالسب والقذف وتعمد مضايقتها وإرسال رسائل إزعاج لها بسبب خلافات زوجية نشبت بينهما.

وأوضحت التحقيقات أنه تم استدعاء طليقها لسماع أقواله في الاتهام الموجه إليه، والتحفظ على الهاتف المحمول وأيضا تحريز الرسائل لفحصها.

وأكدت الفنانة علا غانم، أنه خلافات وقعت بيني وبين طليقي مما أدى إلى تطور الخلافات بيننا حيث تعمد إرسال رسائل مزعجة ومضايقات على مواقع التواصل.

وأشارت التحقيقات إلى أن طليق علا غانم وجه لها السباب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن ثم قامت الفنانة بإقامة دعوى إلى النيابة وتمت إحالة الدعوى إلى المحكمة التي بدورها حددت جلسة لنظر الدعوى.