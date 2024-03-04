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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل من المحكمة بشأن اتهام علا غانم بالسب والقذف

علا غانم
علا غانم

قضت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، ببراءة الفنانة علا غانم من تهمة الاعتداء على طليقها بالسب والقذف حيث كان قد اتهما بسبه وقذفه على منصات التواصل الاجتماعي.

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تفاصيل خلافات الفنانة علا غانم وطليقها

وكانت محكمة الاقتصادية قضت اليوم حكمها بتغريم طليق الفنانة علا غانم 20 ألف جنيه لاتهامه بسبها وقذفها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت التحقيقات، ان الفنانة علا غانم اتهمت طليقها بالسب والقذف وتعمد مضايقتها وإرسال رسائل إزعاج لها بسبب خلافات زوجية نشبت بينهما، حيث تم استدعاء طليقها لسماع أقواله في الاتهام الموجه إليه، والتحفظ على الهاتف المحمول وأيضا تحريز الرسائل لفحصها.

واكدت الفنانة علا غانم، أن خلافات وقعت بينها وبين طليقها مما أدى إلى تطور الخلافات بينهما حيث تعمد إرسال رسائل مزعجة ومضايقات على مواقع التواصل.

وأشارت التحقيقات إلى أن طليق علا غانم وجه لها السباب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن ثم قامت الفنانة بإقامة دعوى إلى النيابة وتم إحالة الدعوى إلى المحكمة التي بدورها حددت جلسة لنظر الدعوى.

وكان رجل الأعمال طليق الفنانة علا غانم، قال إنه قام بشراء فيلا خاصة لها بالمهندسين وفيلا أخري فى العين السخنة قبل فيلا مسكن الزوجية، وأضاف فى مؤتمر صحفي، أنها طلبت منه بناء فيلا أخري لتكون بجانب مدينة الإنتاج الإعلامى التى اتخذها مسكنا للزوجية لهما بمنطقة "شبرامنت".

وتابع قائلا: بعد انتقالنا لأمريكا ، تفاجأ منذ سنتين أن علا باعت الفيلا لابنتها فريدة الضفراوي بمبلغ ضخم، رغبة فى إلغاء عقد الإيجار الخاص به، وهذا يعتبر غير قانوني، وعرض المستندات التى تؤكد حصوله على استرجاعها مجددا. 

علا غانم خلافات زوجية المحكمة الاقتصادية مسكن الزوجية رسائل مزعجة الفنانة علا غانم

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