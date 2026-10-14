برلمانية الوفد: المساس بأمن السعودية والاعتداء على أراضيها مرفوض جملةً وتفصيلًا ولا يمكن القبول به

أعلن النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، الدعم الكامل والمطلق للمملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعبًا، وادان بأشد العبارات الهجمات الحوثية التي تستهدف المملكة، ورفض كل المحاولات الرامية إلى ترويع الآمنين وتهديد أمن واستقرار المملكة أو المساس بسيادتها وسلامتها ، مؤكداً أن المساس بأمن المملكة أو تهديد مواطنيها والمقيمين على أراضيها أمر مرفوض جملةً وتفصيلًا، ولا يمكن القبول به أو التهاون معه.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد في تصريحات لة اليوم أن أمن المملكة العربية السعودية ، جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، وأن أي تهديد تتعرض له المملكة يمثل تهديدًا لاستقرار المنطقة بأسرها، في ظل ما تفرضه التحديات الإقليمية الراهنة من ضرورة التكاتف والتضامن العربي لمواجهة مخاطر الفوضى والإرهاب والاعتداءات التي تستهدف أمن الشعوب ومقدرات الدول.

وشدد رئيس برلمانية الوفد أن العلاقات المصرية السعودية تمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة العربية، وأن مصر والمملكة جناحا الأمة العربية، وأن قوة العلاقات بين البلدين تمثل ضمانة مهمة في مواجهة التحديات والمخاطر الإقليمية، والحفاظ على الأمن القومي العربي وصون مقدرات الشعوب.

وجدد طارق عبد العزيز التأكيد على أن مبدأ «مسافة السكة» ليس مجرد شعار، بل يعكس عمق الروابط التاريخية والاستراتيجية بين مصر والمملكة العربية السعودية، ويجسد موقفًا ثابتًا من التضامن العربي والتنسيق المشترك في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمن الدول العربية واستقرارها وهو ماتم وتحقق بالفعل.

ودعت برلمانية الوفد إلى ضرورة وقف الاعتداءات والتصعيد، واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار والقانون الدولي، وعدم الزج بالمنطقة في مواجهات تهدد أمن شعوبها وتعرقل جهود تحقيق الاستقرار والسلام.

واختتمت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بيانها بالتأكيد على وقوفها الكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة لحماية أمنها القومي وصون أراضيها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين بها، مشددةً على أن التضامن المصري السعودي سيظل ثابتًا وراسخًا، وأن أمن المملكة واستقرارها خط أحمر لا يجوز المساس به.