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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انفراد.. متهمة بقضية كنيسة المرج: مسحورة وعليا جن واتجوزت 3 مرات

سيدة - أرشيفية
سيدة - أرشيفية

اعترافات مفاجأة لمتهمة بقضية استهداف كنيسة المرج وأفراد شرطة محطة مترو المرج الجديدة وتفاصيل مثيرة، حيث أحال المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدول العليا، 14 متهمًا بينهم 8 سيدات إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمتهم على ذمة القضية رقم 510 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا بـ “استهداف كنيسة المرج”.

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متهمة بقضية كنيسة المرج: اتجوزت مرتين في 8 شهور

حيث أدلت المتهمة سارة رأفت - ربة منزل 34 عاما باعترافات تفصيلية خلال تحقيقات النيابة في قضية استهداف كنيسة المرج، وقالت خلال الاعترافات التي ينفرد موقع صدى البلد بنشرها «أنا لا انضميت ولا مولت حد، وأنا أصلا آخر واحدة ممكن يكون ليها علاقة بالموضوع ده لأني معمول لي سحر تفريق من 15 سنة والموضوع ده بيخليني أغيب عن الوعي كتير، والجن بيحضر عليا وبعمل تصرفات غريبة وأغلب وقتي بقضيه في العلاج بالقرآن».

وقالت المتهمة في اعترافاتها بتحقيقات قضية استهداف كنيسة المرج، انا اتولدت في الكويت وساعتها والدي كان بيشتغل هناك، واتعلمت هناك لحد أولى ثانوي وبعدها رجعنا مصر أنا وأمي وأخواتي وسيبنا بابا هناك واخدت الثانوية من مصر، ودخلت كلية آداب قسم لغات شرقية جامعة القاهرة، وبابا ساعتها طلب نرجع الكويت تاني ونعيش معاه لأنه مكنش حابب يعيش لوحده ومكملتش الكلية وسافرنا، واشتغلت موظفة في الكويت واتجوزت ساعتها مرتين الأولى 6 شهور والتانية شهرين واطلقت ورجعت مصر سنة 2011.

متهمة باستهداف كنيسة المرج: أنا مسحورة وعليا جن

وتابعت المتهمة بإعترافاتها خلال تحقيقات قضية استهداف كنيسة المرج، كنت بروح اصلي التراويح والتهجد في رمضان سنة 2012 في مسجد جنب البيت وساعتها شوفت البنات المنتقبات وحبيت شكلهم وحبيت أكون زيهم فقررت البس النقاب والتزم وبقيت من وقتها منتقبة بحفظ قرآن في نفس المسجد وبقيت اشوف فيديوهات تفسير للقرآن، وبقيت أنا وماما نسافر كل سنة 3 شهور نقعد مع بابا ونرجع، وبدأت أحب مجال العلاج التكميلي زي الحجامة وسم النحل وخدت دورات فيه.

وأضافت المتهمة سارة خلال أقوالها بقضية استهداف كنيسة المرج، اتجوزت أحمد محمود سنة 2014 وخلفت منه، ومن البداية كانت الحياة كلها مشاكل وسيئة جدا زي ما حصل في الجوازتين الأولانيين بتوعي لكن مكناش عايزين نطلق بسبب ابني وكمان جالي تعب والدكاتره شخصوه مرض نفسي وكنت باخد علاج نفسي وبنام أغلب اليوم بسببه لحد ما الحياة بقت مستحيلة واطلقت سنة 2020 وبعد الطلاق حد قالي جربي العلاج بالقرآن وروحت لشيخ بيعالج وعرفت اني عليا سحر.

وكشفت المتهمة في تحقيقات قضية استهداف كنيسة المرج، وطلع السحر ده بسبب اني في سنة 2006 تقريبا كان اخو جوز اختي رباب اتقدملي عشان يتجوزني وانا رفضت وموافقتش وبسبب رفضي امه عملت لي سحر اسمه سحر تفريق وده بيفرق بيني وبين أي حد اتجوزه سواء الفرقة دي تكون اننا منبقاش مستحملين نعيش، وبقيت بتعالج والعلاج كان الالتزام بقراءة سورة البقرة كل يوم على ماء واغتسل بيه وبسمع الرقية الشرعية والموضوع بدأ يتحسن ودخلت جروبات وسبت رقمي عشان الستات والبنات اللي عايزين حجامة.

كنيسة المرج الحجامة استهداف كنيسة المرج حصر أمن الدولة العليا محطة مترو المرج موقع صدى البلد

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