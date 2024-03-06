جريمة قدام الجامع .. انهيار أمّ أمام آخر لحظات في حياة ابنها

شهدت مدينة ابو زعبل جريمة مروعة ارتكبتها سيدة و ابنائها امام مسجد بمنطقة الكراكات بعد مشاجرة مع شاب دافع عن شقيقه بعد تعدي احد المتهمين عليه.

في لقاء مع "صدى البلد" روت والدة سعيد المجني عليه تفاصيل اخر لحظات في حياة ابنها حيث قالت ان نجلها الاصغر ادهم تعرض للضرب من شاب يدعى اسلام بعدما طلب منه توصيله بسيارته ورفض ابنها الخروج بالسيارة فانهال عليه بالضرب وسط موقف السيارات واصابه بعدة اصابات.

واضافت ان ابنها اتصل هاتفيا بشقيقه الاكبر للاستغاثة به فتوجه ابنيها وزوجها للاطمئنان على الابن الصغير فشاهدوه مصابا وينزف الدماء فاتصل ابنها الاكبر بالشاب اسلام ليعاتبه فقال له: "انا مستنيك تعالى عند الكراكات" فذهب اليه برفقة والده وما ان وصلا اليه فاجأهما بانه جمع والدته واشقائه وابناء عمه وانهالوا عليهما بالضرب.

واضافت الام ان ابنها سعيد توجه لفض المشاجرة بين ابيه وشقيقه وباقي المتهمين وفور تدخله بينهم غرس المتهم اسلام سلاحه في قلبه بعدما ظلت تصرخ ام المتهم والملقبة بـ"رشا قطة" قائلة له: هات مصارينه على ايدك" وسقط ابنها غارقا في دمائه بعدما ضربوه بعصا خشبية وسلاح ابيض وقطعوا أذن ابنها الثاني احمد عندما حاول الدفاع عن شقيقه واصابوها بجرح في يدها اثناء محاولتها ابعاد السلاح عن جسد فلذة كبدها.

والبداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغا يفيد بالعثور علي جثة إثر مشاجرة بين عدة أشخاص. وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وعثرت على جثة شاب يدعى سعيد يبلغ من العمر ٢٠ سنة، مصاب بعدة طعنات في أماكن متفرقة.

وتم نقله إلى ثلاجة حفظ الموتى بأقرب مستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.