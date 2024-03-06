يبرز أنوثتها.. مي عمر تشعل إنستجرام بفستان أسطوري في الرياض

حضرت النجمة مي عمر، حفل افتتاح متجر للمجوهرات الفاخرة في المملكة العربية السعودية.

واختارت مي عمر بالتعاون مع منسق الأزياء سيدريك حداد، فستانا من أحد تصميمات توني ورد الراقية لصيف وربيع 2019.

وأغلقت مي عمر فتحة الصدر الطويلة في التصميم الأصلي ليظهر أكثر تحفظا، ولملمت شعرها للأعلى تاركة خصلة من الأمام منسدلة على وجهها، وارتدت عقدا ماسيا لم يكن مناسبا مع Ruffles الفستان المنتشرة في كل مكان.

وحضر الاحتفال كل من جورجينا رودريغيز، ومي عمر التي حضرت من مصر خصيصاً لهذا الحدث وغيرهن من النجمات.

اليكم الصور