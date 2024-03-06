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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الآثار يبحث آليات زيادة حركة السياحة البينية مع السعودية وتونس والمكسيك

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار احمد عيسي

حرص أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، على عقد مجموعة من اللقاءات الرسمية على هامش زيارته الحالية للعاصمة الألمانية برلين، حيث التقى مع  أحمد الخطيب وزير السياحة بالمملكة العربية السعودية، و المعز بلحسين وزير السياحة والصناعات التقليدية بدولة تونس، و Miguel Turroco  Marqués وزير الدولة للسياحة بالمكسيك.

 

وقد جاءت زيارة الوزير الحالية لألمانيا للمشاركة في بورصة برلين السياحية ITB" International Tourism Bourse والتي تستمر فعالياتها خلال الفترة من 5 وحتى 7 مارس الجاري، وتُشارك بها الوزارة مُمثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

 

وشارك في حضور هذه اللقاءات السفير خالد جلال سفير مصر في برلين، و عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والمهندس أحمد يوسف مساعد الوزير للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة، و محمد فرج المُلحق السياحي بالمكتب السياحي ببرلين بألمانيا والمُشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من روسيا وإيطاليا ودول الإشراف التابعة لها.  

 

و تم خلال هذه اللقاءات، مناقشة أوجه التعاون المشترك بين مصر وهذه الدول الثلاث في مجال السياحة والآثار، وبحث آليات زيادة حركة السياحة البينية بصورة أكبر بينهم خلال الفترة المقبلة.

 

وتبادل الوزير مع نظرائه، استعراض كل منهم لموقف السياحة في دولهم، والخطط المستقبلية لتنمية صناعة السياحة بها، وتم الاتفاق على آليات تفعيل العمل بالموضوعات التي تم طرحها لتعزيز مزيد من التعاون بين مصر وهذه الدول.

 

جدير بالذكر أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار كان قد قام، صباح أمس، بافتتاح الجناح المُشارك في بورصة برلين السياحية ITB. وعقب ذلك، عقد، الوزير، مؤتمراً صحفياً حضره ما يقرب من 100 من ممثلي عدد من وسائل الإعلام الألمانية والدولية.

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وزير السياحة والاثار ITB International Tourism Tourism أحمد عيسى وزير السياحة والأثار الاثار الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي

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