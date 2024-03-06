محمد بكر: "صورت 1500 فيلم.. نفسي أعمل متحف"

أكد أن محمد بكر المصور الفوتوغرافي الكبير، أن والده أول من صور الصور الفوتوغرافية من عام 52 وحتى 56 وكان يساعده، ولكن أول فيلم قام بتصويره هو "سماره"، مشددًا على أن المخرج يستعين بهذه الصور للوقوف على المونتاج والتصوير والإضاءة.

وأوضح "بكر"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه في زمن والده كان هناك ما يعرف بالصورة الثابتة، مؤكدًا أنه كان في السابق يتم تثبيت المشهد لالتقاط الصور، ولكن أصبح الالتقاط أثناء التصوير للحصول على تعبيرات الوجه، منوهًا بأن المصور الفوتوغرافي يحصل في كل فيلم 200 صورة فوتوغرافية.

وشدد على أنه شارك في تصوير مسلسل "الرصاصة لا تزال في جيبي"، منوهًا بانه من عشاق الأبيض والأسود أكثر من الألوان في السينما، موضحًا أن الصور الفوتوغرافية تنقل الصورة الكاملة وكافة التعبيرات، مؤكدًا أنه كان يتم تصوير الأفلام بكاميرا أبيص وأسود وكاميرا ألوان.

وتابع: "نفسي أعمل متحف لنقل كافة أعمالي، ويا ريت الدولة تتبنى ده، وامتلك صور الفوتوغرافية لـ1500 فيلم".



