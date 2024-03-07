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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نجوم الفن في عزاء جميل برسوم بكنيسة المرعشلي بالزمالك

صدى البلد

 

 

 


 


شهداليوم   عزاء  الفنان جميل برسوم في  بعد إقامة جنازته وعزائه في دمنهور، والعزاء بتنظيم منسقة العزاء دكتور مريم العجايبي وبحضور الدكتور اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية  و الفنان إيهاب فهمي ، الفنان ناجي سعد ، الفنانة نهال عنبر ، الفنانة مادلين طبر ، الفنان منير مكرم و غيرهم من للنجوم


وكان قد وكرم مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الـ72، الفنان جميل برسوم بجائزة "الأب مظلوم".

 

وكان قد كشف الفنان جميل برسوم  في آخر لقاء له مع المذيعة أوركيد سامي عن الشخصيات التي يجسدها في العديد من الأعمال خلال موسم رمضان 2024.

 

وأوضح أنه يشارك في مسلسل "فراوله"، حيث يجسد شخصية صنايعي ألبايك مطعمة بالاحجار الكريمة و يساند  فراوة نيلي  كريم في مشاكلها.

وتابع أن دوره في مسلسل عائلة بـ 100 راجل هو كبير الحي و يحل مشاكل الأهالي.

واستطرد أن مسلسل المداح الجزء الرابع يجسد دور دكتور في الرهبنة ، قارئ جيد في امور العفاريت و الغيبيات و يساعد المداح  حمادة هلال دائمًا.

 

ويشارك في بطولة مسلسل “المداح 4” نخبة من النجوم الكبار مثل حمادة هلال، هبة مجدي، خالد سرحان، سهر الصايغ، حنان سليمان، جميل برسوم ودنيا عبد العزيز، ويأتي هذا العمل من تأليف أمين جلال وإخراج أحمد سمير فرج.

 

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