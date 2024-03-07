لم يستكمل المران.. إعلامي يصدم جماهير الأهلي بشأن نجم الفريق

كشف الإعلامي أمير هشام عن سبب عدم استكمال نجم الاهلي أحمد نبيل كوكا المران عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب أمير هشام :كوكا لم يستكمل المران لاستمرار معاناته من آلام في الضلوع بسبب الكدمة التي تعرض لها أسفل الظهر في مباراة يانج أفريكانز.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل الموافق 8 مارس الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وذلك على استاد الأول بارك بالسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

وتُذاع مباراة الأهلي ضد الزمالك على قناة أون تايم سبورت، وأيضًا القناة الرياضية السعودية SSC.