عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتياطي الفيدرالي: الاقتصاد الأمريكي حقق زيادة طفيفة في الأسابيع الأخيرة‎

أرشيفية
أرشيفية

أظهر استطلاع، أمس الأربعاء، أجراه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أن النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة حقق زيادة طفيفة في الفترة من أوائل يناير وحتى أواخر فبراير

غير أن بيانات التضخم والتوظيف تمنح صورة متباينة عن وتيرة تباطؤهما، مما يسلط الضوء على الصورة المعقدة أمام أعضاء البنك المركزي في سعيهم إلى ترويض تضخم الأسعار، بحسب "رويترز".

وأصدر المركزي الأمريكي أحدث استطلاع لقياس الضغوط الاقتصادية بعد أن قال رئيسه جيروم باول في وقت سابق من اليوم إن موعد خفض أسعار الفائدة لم يتحدد بعد نظراً لعدم الوضوح بشأن تحقيق المزيد من التقدم في السيطرة على التضخم.

ويحاول باول وزملاؤه إدارة ما يسمى "الهبوط السلس" للاقتصاد الذي يتباطأ نموه تدريجياً فيما يظل معدل البطالة منخفضاً حتى مع قرب عودة التضخم، الذي ارتفع إلى أعلى مستوى له في 40 عاماً في 2022، إلى النطاق الذي يستهدفه البنك عند 2%.

وذكر الاحتياطي الاتحادي في نتائج الاستطلاع الصادر، الأربعاء، والمعروف باسم "كتاب بيج" ويضم عدداً من شهادات الشركات في أنحاء الولايات المتحدة حتى 26 فبراير أن "النشاط الاقتصادي زاد بقدر طفيف في المتوسط".

وظل النمو إيجابياً عموماً، إذ أشارت نتائج الاستطلاع إلى توقعات بزيادة الطلب وظروف مالية أقل تشديداً على مدى الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة.

ومنذ مارس2022، رفع الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة 525 نقطة أساس إلى النطاق الحالي عند 5.25-5.50%، ولا يزال عند هذا المستوى منذ يوليو.

وبلغ التضخم السنوي في يناير 2.4%، بانخفاض عن ذروته البالغة 7.1% التي وصل إليها في يونيو 2022.

وفي حين أنه من المقرر أن يظل سعر الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل يومي 19 و20 مارس، فقد توقع مسؤولو الاحتياطي الاتحادي في ديسمبر 3 تخفيضات هذا العام.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بكرة الصبح|إجراء جديد من الحكومة ينسف الغلاء ويخفض جميع أسعار السلع بالأسواق.. التفاصيل

سعره صادم.. فستان نانسي عجرم المفتوح يشعل السوشيال ميديا|شاهد

1200 جنيه دفعة واحدة.. ماذا حدث في سعر الذهب بمصر اليوم؟

600 ألف دولار و220 ألف ريال.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية تجارة عملة كبيرة

بعد قرارات المركزي.. مفاجأة كبرى في أسعار السلع الغذائية داخل معارض أهلا رمضان

أول سلعة تتأثر| تفاصيل تراجع أسعار اللحوم بين 70 إلى 150 جنيها.. الكيلو بكام الآن ؟

ذهب وعملات بـ27 مليون جنيه.. سيدة ونجلها يستخدمان أسلوب المقاصة لتحويل أموال المصريين بالخارج

9 مليارات دولار| صندوق النقد الدولي يعطي شهادة ثقة للاقتصاد المصري.. تفاصيل الاتفاق

ترشيحاتنا

لماذا تدمر إسرائيل مقابر أهالي غزة..أحمد المسلماني يكشف الأسباب

ستحد من التضخم.. يوسف الحسيني يكشف أهمية قرارات البنك المركزي

الاحتياطي الفيدرالي: الاقتصاد الأمريكي حقق زيادة طفيفة في الأسابيع الأخيرة‎

يوسف الحسيني: قرارات البنك المركزي ستقضي على السوق الموازية وتعزز الاستثمار

الآلاف من تجار الذهب.. مفاجأة قوية بشأن التلاعب في الدمغات

أستاذ اقتصاد: أسعار الدولار ستشهد ارتفاعات كبيرة ثم تنخفض تدريجيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل رمضان| طريقة تحضير دجاج بانيه

سيرين عبد النور تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

للتخلص من النسيان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر يوميًا؟

يبرز أنوثتها.. مي عمر تشعل إنستجرام بفستان أسطوري في الرياض

فيديو

مفيش مقارنة.. محمد رحيم يعلق على لقب صوت مصر بين شيرين وأنغام|خاص

بيحقق الإبداع.. محمد رحيم يكشف عن أعماله القادمة بواسطة الذكاء الاصطناعي|خاص

من الحرب العالمية الثانية.. سيدة بريطانية تجد ملجأ قنابل في منزلها

«كانوا في نزهة».. فيديو متداول يوضح حقيقة العلاقة بين نيرة صلاح وشروق أحمد|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

اﻟﻤﺰﻳﺪ