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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بعد التعويم.. سامسونج نزلت أحدث موبايل بـ5000 جنيه فقط

بعد التعويم..سامسونج
بعد التعويم..سامسونج نزلت أحدث موبايل ب 5000 جنيه فقط

بعد إعلانها مؤخرًا عن هاتف Galaxy F15 5G في الهند، قامت شركة سامسونج الكورية الجنوبية الآن بالإعلان بهدوء عن هاتف جديد في سلسلة Galaxy M، إنه هاتف Galaxy M14 4G. 

وقد أطلقت الشركة نسخة 5G من نفس الهاتف في أبريل من العام الماضي، ويعتبر الهاتف الأحدث نسخة مخففة قليلاً من M14 5G. 

 

مواصفات وميزات Samsung Galaxy M14 4G

يتميز هاتف Samsung Galaxy M14 4G بشاشة LCD مقاس 6.7 بوصة مع درجة على شكل حرف U وحافة سفلية سميكة.

تتميز بدقة FHD + ومعدل تحديث 90 هرتز. من حيث التصميم.

يحتوي الهاتف الذكي على ثلاثة مستشعرات كاميرا متراكبة رأسياً، ومستشعر بصمة مثبت على الجانب مدمج في زر التشغيل.

في مقدمة التصوير، يحتوي Samsung Galaxy M14 4G على إعداد كاميرا مشابه لإصدار 5G. 

يتميز بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل وعدسة عمق 2 ميجابكسل ووحدة ماكرو 2 ميجابكسل. 

توجد كاميرا أمامية سيلفي بدقة 13 ميجابكسل.

يعمل هاتف Samsung Galaxy M14 4G بمعالج Snapdragon 480. 

ويحتوي على ما يصل إلى 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) إلى جانب تقنية الذاكرة الافتراضية ومساحة تخزين تصل إلى 128 جيجابايت.

الهاتف مدعوم بوحدة بطارية 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بسعة 25 وات. 

من ناحية السوفت وير، يعمل بنظام OneUI 5.1 المستند على Android 13، ومن المضمن حصوله على تحديثين لنظام التشغيل وأربعة أعوام من تحديثات الأمان.

يبلغ سعر هاتف Samsung Galaxy M14 4G 8499 روبية إصدار 4 جيجا + 64 جيجا بايت الأساسي (أي ما يعادل 5000 جنيه تقريبا بعد تعويم الجنيه المصري أمس) ، ويبلغ سعر إصدار 6 جيجا بايت + 128 جيجا بايت 11499 روبية. 

يُقدم باللونين الأزرق القطبي والأزرق الياقوتي. 

يمكن شراء الهاتف الذكي من متاجر التجزئة المعتمدة سامسونج.

 

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