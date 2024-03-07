نائب محافظ أسوان تتفقد المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها في إدفو

قامت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان بتفقد الأعمال الجارية بمشروع إنشاء مدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية بمركز إدفو ، والتى تضم 36 فصل دراسى ، وبتكلفة 35.4 مليون جنيه ، ومن المقرر نهوها فى منتصف يناير من العام القادم .

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمتابعة سير الأعمال بالمشروعات الخدمية الجارية بمختلف قطاعات العمل العام .

مشروعات

كما قامت نائب المحافظ بمرافقة إبراهيم سليمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، ومسئولى الجهات التنفيذية المختصة بتفقد مشروع الإحلال والتجديد لمدرسة أم المؤمنين للتعليم الأساسى ، والتي تضم 33 فصل دراسى وبتكلفة 24 مليون جنيه ، ومقرر نهوها فى نوفمبر القادم ، وشملت الجولة التفقدية للدكتورة غادة أبو زيد أيضاً تفقد مشروع إنشاء المركز التكنولوجى بتكلفة 10 مليون جنيه .

وتفقدت كذلك مشروع إنشاء مول حورس بمدينة إدفو " سكنى – تجارى " والذى يقع على مساحة 2308 م2 حيث سيضم المول بدروم ودور أرضى و 7 أدوار علوية لتحقيق المردود الإيجابى منه لأهالى المدينة .

ثم قامت غادة أبو زيد بتفقد مشروع التطوير والتجميل بشمال المدينة ضمن الخطة الإستثمارية بتكلفة 3.5 مليون جنيه ، ويضم تنفيذ أعمال البلدورات والأرصفة والدهانات والتشجير ، وكذا مشروع الرصف بالشوارع المختلفة بمدينة إدفو بتكلفة 40 مليون جنيه ، وبأطوال تصل إلى 10 كيلو متر .

وأختتمت نائب المحافظ جولتها بعقد إجتماع مع فريق الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة الخاص بالملاريا، وتم التأكيد على تكثيف البرامج والندوات التوعوية بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية.