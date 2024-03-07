استبعاد برشلونة.. جوارديولا يرشح 3 فرق للمنافسة في دوري أبطال أوروبا

رشح جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، فريقين لمنافسة "السماوي" على التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في هذا الموسم.

وحجز مانشستر سيتي يوم الأربعاء مكانه في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بتكرار الفوز 3-1 على كوبنهاجن الدنماركي في إياب دور الـ16.

وسيتعرف الفريق الإنجليزي ، يوم 15 من شهر مارس الحالي على منافسه في المرحلة المقبلة عند إجراء قرعة الأدوار القادمة من البطولة.

وقال جوارديولا بعد التأهل لربع النهائي الأوروبي أن من المهم التواجد في هذه المرحلة للسنة السابعة على التوالي.

ويرى أن "مان سيتي ينافس على اللقب مع فريقين هما ريال مدريد وبايرن ميونخ".

وأقر بيب بأنه عند قدومه إلى السيتي بعد تجربتين مع برشلونة وبايرن ميونخ، كان الوضع مختلفا، والذي كانا دائما يطلبان منه التواجد في ربع النهائي، ولكنه وجد النادي يمتلك صبرا من أجل تحقيق النجاحات.

وأشاد بصبر إدارة مان سيتي عليه بإعطاءه الوقت للمنافسة حتى النهائي

يذكر أن بيب جوارديولا توج 3 مرات بلقب دوري أبطال أوروبا بواقع 2 مع برشلونة في 2009 و2011 ثم مع مان سيتي في 2023.