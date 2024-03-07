تشيع جنازة محمد عبد الجواد شيخ الصحفيين غدا من مسجد مصطفى محمود

تشيع جنازة الراحل الأستاذ محمد عبد الجواد، رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، ووكيل نقابة الصحفيين الأسبق، غدًا بعد صلاة الجمعة من مسجد مصطفى محمود .

توفى اليوم الكاتب الصحفي الكبير محمد عبد الجواد، رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، ووكيل نقابة الصحفيين الأسبق

يذكر أن الكاتب الصحفى الراحل محمد عبدالجواد من مواليد سوهاج عام 1924، تدرج في مناصب العمل المختلفة عبر مسيرته الصحفية وتولى رئاسة تحرير الوكالة ومجلس إدارتها خلال الفترة من 1966 وحتى 1984 وعمل عضو بمجلس الشورى ووكيل الهيئة الوطنية للصحافة خلال الفترة من 1981 – 1987.

وكان شيخ الصحفيين محمد عبدالجواد قد تخرج في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية جامعة القاهرة، وبدأ حياته المهنية بالعمل بقسم الأخبار بالإذاعة ثم عين ملحقاً صحفياً بالبرازيل، وعمل بصحيفة المصري ثم بوكالة رويترز ووكالة الأنباء العربية، وعمل مستشاراً صحفياً للرئيس الراحل أنور السادات.

ويعد الكاتب الصحفى الراحل محمد عبدالجواد من مؤسسي وكالة أنباء الشرق الأوسط عام 1955، ثم أصبح مستشاراً صحفياً في شيكاغو عام 1964، وحصل على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.