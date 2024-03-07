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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إصابة سالم الدوسري قبل قمة الاتحاد في دوري أبطال آسيا

صدى البلد

شهدت منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا للموسم الرياضي الحالي مباراة قوية جمعت بين الهلال والاتحاد على ملعب المملكة أرينا، والتي انتهت بفوز الهلال على الاتحاد بهدفين مقابل لا شيء، سدد الأول من ضربة جزاء بقدم "ألكساندر ميتروفيتش" في الدقيقة 40، فيما سدد الثاني وهو هدف الفوز بقدم "سالم الدوسري" في الدقيقة 42.

وأشار نادي الهلال السعودي، عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، إلى إصابة اللاعب سالم الدوسري الذي خضع للفحوصات الطبية وأجرى أشعة بينت موضع إصابته  بمنطقة الركبة، حيث تعرض لها أثناء مباراته أمام الاتحاد.

يذكر أن اللاعب السعودي سالم الدوسري، نجم فريق الهلال، فاز بجائزة أفضل لاعب في آسيا 2022، في الحفل الذي أقامه الاتحاد الآسيوي بمركز قطر الوطني للمؤتمرات في العاصمة الدوحة.

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