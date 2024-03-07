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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مؤمن زكريا وزوجته يتوجهان إلى الرياض لحضور كأس مصر غداً

صدى البلد

توجه مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق رفقة زوجته ومساعد رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي صباح اليوم الخميس 7 مارس إلى السعودية، لحضور نهائي كأس مصر أمام الزمالك غدا الجمعة على ملعب الأول بارك.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر لموسم 2022 - 2023، في تمام الساعة السابعة مساء  غد الجمعة  على استاد الأول بارك بالمملكة العربية السعودية.

تذاع المباراة على قناة أون تايم سبورت وقناة الرياضية السعودية.

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة الزمالك بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
خط الدفاع: على معلول، محمد عبد المنعم، رامى ربيعه، محمد هانى.
خط الوسط: مروان عطية، عمرو السوليه، إمام عاشور.

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