فتح عيادة وبيكشف على المواطنين.. القبض على طبيب الأسنان المزيف بالإسكندرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، بمشاركة إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية، قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة البحيرة، بانتحاله صفة طبيب أسنان وممارسته المهنة بموجب أوراق "مزورة" من خلال عيادة كائنة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية، واستخراجه 4 بطاقات رقم قومى بمهن مختلفة بموجب مستندات مزورة، من بينها حاصل على بكالوريوس طب أسنان.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، تم ضبطه حال ممارسته مهنة طبيب أسنان داخل العيادة، وبحوزته "أصل شهادة الثانوية العامة، وبكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان، وبطاقة الرقم القومى "جميعها باسمه ومزورة" - أجهزة ومعدات وأدوات خاصة بطب وجراحة الفم والأسنان".

بمواجهته، اعترف بانتحاله صفة طبيب أسنان وممارسته لتلك المهنة داخل العيادة محل الضبط بموجب شهادات مزورة وسابقة عمله كمساعد طبيب أسنان، ما مكنه من ممارسة المهنة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.