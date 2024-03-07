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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقيب الأشراف يهنئ الرئيس السيسي ووزير الدفاع والقوات المسلحة بـ"يوم الشهيد"

صدى البلد

هنأ محمود الشريف نقيب الأشراف الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة، ورجال القوات المسلحة البواسل؛ قادةً وضباطًا وجنودًا، بمناسبة الاحتفال بذكرى "يوم الشهيد"، الذي يوافق التاسع من مارس كل عام.


وقال نقيب الأشراف - في بيان اليوم /الخميس/ بمناسبة الذكرى الـ54 ليوم الشهيد - إن يوم الشهيد أحد أعظم أيام الاحتفالات المصرية التي تذكرنا بدور الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن، والبطولات التي خاضوها دفاعا عن الوطن وفداءً لترابه وحفاظًا على كرامته وأمنه، وتأكيدًا على حبهم له وتضحيتهم من أجله، وحماية الجبهة الداخلية والحدود المصرية، ليعيش أبناء الوطن دومًا في أمن وسلام .


وأكد أن أبطال القوات المسلحة الباسلة دومًا على الموعد لمواجهة أي معتد، لا يخشون شيئا ولا يهابون أحدا، يؤكدون يومًا تلو الآخر على دورهم الحيوي في بناء البلاد، وتقدمها ورفعتها بين باقي دول العالم، مشددا على أن التضحية في سبيل الوطن جزء لا يتجزأ من بناءه.


كما وجه نقيب الأشراف التحية لأسر وأمهات الشهداء ممن ضربن أروع الأمثلة في التضحية والصبر على استشهاد أبنائهن، مشيدًا بالأبطال من رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يقدمون أرواحهم فداءً للوطن، داعيا المولى عز وجل أن يتغمَّد شهدائنا بموفور رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته.


ودعا نقيب الأشراف المولى عز وجل أن يديم الأمن والأمان على مصر وشعبها، وأن يحفظها وقادتها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء، وأن يحفظ وطننا من كيد الكائدين، لاستكمال مسيرة التقدم والرخاء، وأن يعم الأمن والسلام على العالم أجمع.

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