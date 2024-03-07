حلوة يا بلدي.. الفنانة ساندي تتغزل في مصر على طريقة ألبومها

نشرت الفنانة الجميلة ساندي صورة لها بجانب الأهرامات على اغنيه "حلوة يا بلدي" على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مرتديه ألوان فاتحه ومبهجة بلون الأهرامات، معلقة عليها حلوة جداً وذلك على اسم ألبومها "حلوة جداً" الذي يضم 11اغنيه و تم نشره في 2014.

شاركت ساندي في العديد من الأعمال الغنائية والسينمائية ومنها ألبوم "لسه صغيره"، "احسن بكتير"، "حلوة جداً"، "قد التحدي"و "كل ماقرب"، وبعض الأعمال السينمائية "خطة چيني"، "عيش حياتك" ومسلسل "الكابو"

يذكر ان آخر أعمال الفنانة ساندي، ألبوم 2 في 1، الذي ضم 8 أغنيات، تنوعت بين الدراما والرومانسي، وتعاونت فيه مع كبار الملحنين والشعراء، مثل أحمد المالكي وسلمى رشيد ومحمد يحيى وعلاء الراوي وهاني يعقوب، ولأول مرة كتبت ولحنت ساندي أغنية "زي التمثال".