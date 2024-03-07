البورصة تربح 93 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الخميس

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الخميس، اخر الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي 93 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.124 تريليون جنيه.



وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 5.24% ليغلق عند مستوى 31300 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.48% ليغلق عند مستوى 38801 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.01% ليغلق عند مستوى 13341 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 7223 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 10281 نقطة.