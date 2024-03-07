بعد قرارات المركزي.. مصر تودع 3 أزمات اقتصادية

قدمت مذيعة “صدى البلد” رنا عبدالرحمن تغطية عن قرارات البنك المركزي بالأمس والتي فاجأت مضاربي السوق الموازية حيث أصبح البنك المركزي هو من يحدد سعر الصرف.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه الآن تراجعا عن 50 جنيها في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، ومجموعة بنوك أخرى، بعدما أن تخطاها أمس إلى نحو 50.70 جنيه.

و جاء ذلك بعد قرار البنك المركزي أمس بتحديد سعر الجنيه وفقا لآليات السوق، بعد أن سجل نحو 50.70 كأعلى سعر ليتراجع مجددا مع إعلان الحكومة إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والذي يتسح لمصر تمويلا بقيمة إجمالية نحو 9.2 مليار دولار.

و عن سعر الدولار في البنوك اليوم

فسجل الدولار في البنك المركزي اليوم

49.43 جنيه للشراء.

49.56 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك مصر 49.5 جنيه للشراء و 49.6 للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.5 جنيه للشراء و 49.6 للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 49.40 جنيه للبيع و 49.50 للشراء.

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