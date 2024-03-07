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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات.. خطوات بسيطة لإعادة دهان السيارة في الجراج.. أسعار تويوتا ميراي FCV السيدان الجديدة

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

دهان السيارة الخارجي يقوم بعمل طبقة واقية للهيكل المعدني الخارجي للحفاظ عليه من العوامل المؤثرة، ورغم ذلك يتعرض الطلاء الخارجي للضرر والتلف وذلك يعود الي العوامل الجوية التي يشهدها الطلاء مثل فضلات الطيور، والغبار، والرواسب، وعوامل الأكسدة والصدأ المختلفة .

كشفت شركة تويوتا اليابانية عن توافر إصدارها الجديد تويوتا ميراي FCV موديل 2023 بخصومات سعرية تصل الي 60% ، وتنتمي ميراي لفئة السيارات السيدان ، وتظهر بتصميم أنيق ومميز .

يقدم الصانع الصيني داخل سوق السيارات باقة متنوعة من جميع إصدارات السيارات الجديدة ، وذلك من اجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات تمتلك الكثير من التكنولوجيات الحديثة ، بالإضافة الي ان أسعار السيارات الجديدة تراجع الأوفر برايس الذى تم وضعه علي أسعار السيارات الرسمية بسبب عدم استقرار سعر الدولار .

وتوافرت تلك السيارات لتلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات جديدة وبإمكانيات متطورة ، وجاءه هذه الطرازات بعد تراجع أسعار الأوفر برايس التي كان يتم فرضها بسبب عدم استقرار سعر صرف الدولار .

ينتشر بسوق السيارات المصري للمستعمل باقة متنوعة من طرازات السيارات التي يبحث عنها المواطنين لشرائها ، وتوافره تلك السيارات بكثرة بعد تراجع أسعار الأوفر برايس علي السيارات الجديدة ، ويتميز سوق السيارات بسهولة إعادة بيع اصداراته ، بالإضافة الي تواجد قطع غيارها بسهولة .

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