أحلام العصاري .. تعليق مثير من إبراهيم فابق علي مباراة كأس مصر

أشاد الإعلامي ابراهيم فابق بمباراة كأس مصر التي تجمع بين الاهلي والزمالك وتقام في السعودية .

وكتب فايق من خلال حسابه على فيس بوك :" أقدر أقولك أنك هتشوف نهائي كأس تاريخي بكل ما تحمله الكلمة من معنى.. حاجة كده أقرب لأحلام العصاري فما يحدث من تجهيزات في الرياض للمباراة شيء أقرب إلى الخيال والمفاجأت ستكون مبهرة لجمهور الأهلي والزمالك 💥

‏استعدوا علشان هتشوفوا نهائي كأس مصر.. البطولة الأعرق والأقدم في الوطن العربي بشكل مختلف تمام.



وتقام مباراة الأهلي والزمالك غدًا الجمعة الموافق 8 مارس الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وذلك على استاد الأول بارك بالسعودية.