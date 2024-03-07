حبس وغرامة .. " الوزراء " يكشف عقوبة مخالفة قرار تحديد الأسعار

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار تحديد أسعار السلع الاساسية تم بداية من مارس الجاري وفقا لقرار وزير التموين ، لافتا إلى أنه سيتم التعامل مع المخالفات.

وتابع الحمصاني ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صناع القرار " مع الاعلامي شادي الزيات ، والمذاع على فضائية “ صدى البلد " ، أن جهات حماية المستهلك تتابع تنفيذ القرار ، مشيرا إلى ان أي مخالف يضع نفسه تحت طاولة المادة 71 لقانون حماية المستهلك ، وهي تصل للحبس والغرامة ومصادرة البضائع .

وأردف : القرار يطبق على كافة الشركات المنتجة والمصنعة بمختلف الاماكن ، وسيكون هناك تقرير اسبوعي لمجلس الوزراء حول الالتزام بتطبيق القانون .

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