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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حبس وغرامة .. " الوزراء " يكشف عقوبة مخالفة قرار تحديد الأسعار

معارض اهلا رمضان
معارض اهلا رمضان

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار تحديد أسعار السلع الاساسية تم بداية من مارس الجاري وفقا لقرار وزير التموين ، لافتا إلى أنه سيتم التعامل مع المخالفات.

وتابع الحمصاني ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صناع القرار " مع الاعلامي شادي الزيات ، والمذاع على فضائية “ صدى البلد " ، أن جهات حماية المستهلك تتابع تنفيذ القرار ، مشيرا إلى ان أي مخالف يضع نفسه تحت طاولة المادة 71 لقانون حماية المستهلك ، وهي تصل للحبس والغرامة ومصادرة البضائع .

وأردف : القرار يطبق على كافة الشركات المنتجة والمصنعة بمختلف الاماكن ، وسيكون هناك تقرير اسبوعي لمجلس الوزراء حول الالتزام بتطبيق القانون .

▶️ شاهد هذا الفيديو https://www.facebook.com/share/v/1acv8K2ZhpPsQJJQ/?mibextid=21zICX&startTimeMs=115000

المستشار محمد الحمصاني أسعار السلع الأساسية برنامج صناع القرار حماية المستهلك شادى الزيات

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