20 مليون جنيه غرامة وتعويض للعملاء| ماذا حدث عقب انقطاع شبكة فودافون؟.. القصة الكاملة

أثار توقف شبكة فودافون أول أمس الثلاثاء استياء المواطنين، وتصدرت هذه الأزمة محرك البحث جوجل للوقوف على الأسباب.

تغريم شركة فودافون مصر

وشكا مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، من تعطل خدمات الاتصال والإنترنت لشبكة فودافون مصر، ولم يتمكن المستخدمون من إجراء أو استقبال المكالمات.

كما أبدى عدد من مستخدمي فودافون استياءهم من سوء الخدمة وانقطاعها في عدد من المناطق دون معرفة السبب وراء الأمر.

وقد أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في بيان صحفي اليوم، تغريم شركة فودافون مصر 20.5 مليون جنيه وذلك بعد أن رصد حدوث عطل فني ببعض أجهزة الشبكة الرئيسية أثر على خدمات الجيل الرابع التي تقدمها الشركة صباح أمس الأول الثلاثاء.

وواجه المشتركون صعوبات في الحصول على خدمات الجيل الرابع لعدة ساعات، كما وجه الجهاز الشركة بضرورة تعويض العملاء المتضررين طبقًا للقواعد العامة للتعويضات التي أصدرها الجهاز للشركات العاملة في السوق المصري لحماية حقوق المستخدمين في حالة تأثر الخدمات، والتي تتضمن أيضًا إجراءات وجزاءات تصاعدية على الشركات في حالات انقطاع الخدمة وتضرر المشتركين طبقًا للتراخيص الممنوحة للشركات.

هذا وقد شدد الجهاز على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية لضمان استمرارية تقديم الخدمات وتفادي تكرار حدوث أعطال بالشبكة تؤثر على المستخدمين، وذلك تلبية لاحتياجات المستخدمين وضمان حقوقهم، وزيادة نسبة رضاهم عن الخدمات التي يحصلون عليها.

كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد شكل لجنة فنية طارئة فور حدوث العطل، لتحديد أسبابه والوقوف على مدى التأثير الناتج عن الانقطاع على المستخدمين، والمدة الزمنية للانقطاع، والمناطق المتضررة، لحين عودة واستقرار الخدمة بكافة المناطق، وبناء على تقرير اللجنة أصدر الجهاز قرارا بتغريم الشركة.

ماذا حدث؟

كان عدد من عملاء شركة فودافون مصر قد فوجئوا بتوقف الخدمة وعدم ظهور أي شبكة على الهاتف المحمول وذلك في أماكن متفرقة من القاهرة الكبرى.

وتناقل عدد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي صباح اليوم شكواهم بعدم وجود شبكة فودافون على هواتفهم وعدم قدرتهم على إجراء المكالمات.

ونصح عدد من المستخدمين بتغيير شبكة فودافون من 4G الى 3G لتعمل الخدمات الصوتية بشكل طبيعي وهو ما قد يشير إلى وجود مشكلة بتغطية شبكة الجيل الرابع ما يؤثر على خدمات الإنترنت عبر الموبايل ومكالمات الصوت عالية الجودة المعتمدة على الجيل الرابع VOLTE.

وقالت مصادر بشركة فودافون مصر إن هناك عملية تحديثات تتم على الشبكة قد تستغرق عدة ساعات.

ووعدت الشركة في بيان إعلان عودة الخدمة، بتعويض العملاء جميع العملاء المتأثرين بزيادات مجانية على باقات الاشتراك خلال 24 ساعة "تقديرا لثقة عملائها والتزامها تجاههم بتقديم أفضل الخدمات.

وتلقى أحد عملاء نظام ريد، رسالة تفيد بتعويضه بـ5 جيجا موبايل إنترنت مجانا لمدة 3 أيام، فيما تلقى عميل في نظام فودافون فليكس رسالة تفيد بتعويضه بمكالمات وإنترنت مجانا لمدة 24 ساعة بحد أقصى 500 وحدة.

ليست فودافون فقط

وتزامن ذلك مع العطل الذي ضرب موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أول أمس الثلاثاء، حيث فوجئ المستخدمين بعطل فني تسبب في خروج المستخدمين من حساباتهم، ولم يجدوا تفسيرًا.

واشتكى المستخدمون من العطل الفني الذي ضرب «فيسبوك»، ولم يجدوا تفسيرًا بسبب تسجيل الخروج من التطبيق دون رغبتهم.

وتبع العطل الفني الذي ضرب خدمات «فيسبوك» عطل آخر في المنصات التابعة لشركة «ميتا» ومن ضمنها انستجرام وماسنجر في الوقت الذي لم تعلن فيه الشركة عن أي تعليق حول الموقف أو السبب الرئيسي في العطل.

وأفاد موقع «downdetector» المتخصص في رصد أعطال مواقع التواصل الاجتماعي، بتلقي بلاغات من المستخدمين والتي أدت إلى تسجيل الخروج من التطبيق وعدم السماح بتسجيل الدخول مرة أخرى إلى الحسابات.

ووفقًا للموقع ارتفع عدد البلاغات من 0 بلاغًا الساعة 5:00 (بتوقيت القاهرة)، إلى 125825 بحلول الساعة 5:40 مساءًا.

ثم عادت خدمات شركة ميتا تدريجيا للعمل من جديد وفي مقدمتها حسابات «فيسبوك»، والتي حدثت فيها أعطال فنية، تمثلت في خروج المستخدمين من الشبكة وفي وقت واحد لدى ملايين المستخدمين.