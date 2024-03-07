شاهد .. فعاليات النسخة الثانية من معرض سبورتس إكسبو 2024

أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، تفاصيل الندوات والمؤتمرات والجلسات الحوارية، بمعرض ومؤتمر «سبورتس إكسبو ٢٠٢٤»، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال الفترة من (٧-٩) مارس الجاري، في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية.



أكد الدكتور أشرف صبحى، أهمية إقامة المعارض الرياضية الكبرى على غرار المعارض الدولية، ومساهمتها فى فتح أسواق جديدة وإحداث حالة من الانتعاش الاقتصادى، نظراً لتزايد الاعتماد على صناعة الرياضة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في مختلف دول العالم، والتي تعكس دور الرياضة وأهميتها في دعم الاقتصاد القومي، مشيرا إلى أن منهجية عمل الوزارة تعتمد على عدة أسس منها الإدارة الاستثمارية، والإدارة الاقتصادية.



وأشار الدكتور أشرف صبحي، إلى أهمية معرض «سبورتس إكسبو ٢٠٢٤» في دعم وتطوير الرياضة المصرية، مما يُساهم في إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع، مشيراً إلى أن المعرض يمثل منصة مثالية لعرض أحدث التقنيات والحلول المبتكرة في مجال الرياضة، وجذب الاستثمارات للقطاع الرياضي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن المشاركة الكبيرة من الشركات والمؤسسات في المعرض تُثري تجاربه وتُساهم في تبادل الخبرات في مجال الرياضة.



تتضمن فعاليات أكسبو سبورت في نسخته الثانية العديد من الندوات والمؤتمرات ذات الصلة، بحضور المستثمرين الرياضيين، وشركات القطاع الخاص العاملة في مجال التصنيع الرياضي، وعدد كبير من الخبراء والمتخصصين، إلى جانب المشاركة العربية والدولية التي استهدفت تبادل الخبرات وتعزيز التعاون لتطوير وإثراء صناعة الرياضي في مصر، منها في اليوم الأول: الأحداث الرياضية وأثرها الاقتصادي على السياحة، الإعداد الأولمبي"برامج العمل وخطط التطوير"، مؤشرات الأثر الإقتصادي للرياضة ومؤشرات النمو في الإقتصاد الوطني، والتجربة القطرية في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.



كما تشمل موضوعات المؤتمر في ثاني أيامه: ندوة حول مجتمع الشركات الناشئة في مصر للرياضة والرياضة، صناعة التزلج وتأثيرها الاقتصادي، والتصنيع الرياضي، وتناقش ندوات ومناقشات الاكسبو في ثالث الأيام: مستقبل الرياضة الإلكترونية في مصر، الاستثمار الرياضي، الحقوق التجارية، تحليل أداء كرة القدم، تطوير الكرة المصرية نحو الأداء الاحترافي والإنجازات الدولية.



وحول تفاصيل الندوات والمؤتمرات والجلسات النقاشية للشركات والمؤسسات العربية والعالمية، وبالإضافة إلى عرض كافة المستلزمات الرياضية وأحدث التقنيات والابتكارات في المجال الرياضي، ومنها ندوة الأحداث الرياضية وأثرها الاقتصادي على السياحة: إبراهيم عبد الجواد محاورًا، وحضور السادة، سعادة السيد عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي بدولة الإمارات العربية المتحدة.



وجلسة الإعداد الأولمبي "برامج العمل وخطط التطوير": بحضور الدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية الاستشارية العليا لوزير الشباب والرياضة، المهندس ياسر ادريس رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، المهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية، المهندس كريم أكرم رئيس اللجنة الفنية باللجنة الأولمبية المصرية، الدكتور أشرف البيجرمي رئيس قطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي بالوزارة.

وحول ندوة مؤشرات التأثير الاقتصادي للرياضة ومؤشرات النمو في الاقتصاد الوطني، بحضور الأستاذ الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط السابق ورئيس معهد التخطيط القومي، الأستاذ يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، الأستاذ أيمن حجازي الرئيس التنفيذي لشركة أليانز مصر، الأستاذ محمد طلعت الرئيس التنفيذي لشركة كون للملابس الجاهزة، الأستاذ أفضل نجيب المدير التنفيذي لبنك المؤسسة العربية المصرفية الدولية (saib)‏.

والتجربة القطرية في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 حاضرة في ندوات وورش العمل باكسبو، بحضور المهندس غانم علي الكواري نائب المدير العام للخدمات الفنية اللجنة العليا للمشاريع والإرث بدولة قطر.



وتشهد الجلسة السادسة جلسة حوارية هامة حول صناعة التزلج وتأثيرها الاقتصادي، بحضور مارتيم دي باروس مدير المشروع ومؤسس هيزي سكيت بارك، كما تشهد جلسة التصنيع الرياضي، حضور محمد فوزي من شركة ديكاثلون، سيف الاسيوطى نائب رئيس مجلس إدارة مصنع تمبو سبورت، كارم إسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة سكور جراس.



وفي جلسة حوارية بعنوان الحقوق التجارية، بحضور الدكتور عصام سراج الدين مساعد وزير الشباب والرياضة للتسويق والاستثمار، أحمد حسن عوض عضو مجلس إدارة الشركة الأهلية لكرة القدم، خالد رفعت مستشار الدوري المصري للمحترفين. عضو مجلس إدارة نادي الزمالك سابقاً، النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة بالدوري المصري، عمرو شاهين مستشار إعلامي وتلفزيوني لتسويق كرة القدم، حسن القماح رئيس القطاع التجاري بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

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تحليل أداء كرة القدم ندوة بمؤتمر ومعرض أكسبو سبورت النسخة الثانية، بحضور تامر صقر محاورًا، محمد شوقي نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، نادر السيد نجم المنتخب المصري السابق ومحلل رياضي لقناة beIN Sports‏، عمرو الدسوقي نجم نادي المصري السابق ومحلل رياضي لقنوات أون سبورت.



وتشهد الفعاليات أيضًا جلسة حوارية حول مستقبل الرياضة الإلكترونية في مصر: بحضور الدكتورة مي البطران رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق بمجلس النواب المصري، يوسف محسن رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية BME للرياضات الإلكترونية، أحمد الجوهري كابتن فريق أنوبس، ناصر الكنفاني رئيس قسم الاتصالات التسويقية في شركة WE‏، ‏محمد أمين المدير العام الظاهري كويست، شريف عبد الباقي رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية.



وفي إطار توجهات الدولة المصرية ووزارة نحو الإستثمار الرياضي، ستعقد جلسة حوارية هامة حول الاستثمار الرياضي: بحضور محمد رائف عضو مجلس إدارة نادي بلاك بول، طارق رشيد رئيس مجلس إدارة نادي وادي دجلة، سعد شلبي المدير التنفيذي لنادي الأهلي ، مصطفى عزام رئيس مجلس إدارة مجموعة أندية سيتي كلوب، ومحمد فادي رئيس مجلس إدارة نادي الصواري.

وتطوير الكرة المصرية نحو الأداء الاحترافي والإنجازات الدولية حاضر بقوة في ندوات حوارات أكسبو سبورت، بحضور حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، وروجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي لكرة القدم.



وكان قد حضر الافتتاح اليوم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ووزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، وعدد كبير من رؤساء الاتحادات الرياضية، والخبراء والأكاديميين في المجال الرياضي بمصر والعالم، وعدد من رؤوساء الشركات العاملة في المجال الرياضي.

وبتعرف زوار المعرض على المنتجات الرياضية المعروضة فى أجنحة المعرض، وآليات اقتنائها، إضافة إلى المشاركة فى الألعاب الرياضية المقامة على هامش فعاليات المؤتمر والمعرض فى الألعاب الفردية والجماعية، تأكيداً على أهمية ممارسة الرياضة وتأثيراتها الإيجابية على الصحة البدنية والنفسية.



يذكر أن معرض "سبورتس إكسبو 2024"، ستتنوع مجالاته ما بين عرض الأجهزة الرياضية، ومستلزمات الملاعب من النجيل الصناعى، والمكملات الغذائية والأغذية الصحية، ومراكز الشباب وصالات اللياقة البدنية، والنوادى والأكاديميات الرياضية، ومستلزمات الرياضات القتالية، ومعدات الرياضات المائية، ومعدات ولوازم الفروسية، ومستلزمات ومعدات التنس الأرضى وتنس الطاولة وألعاب القوى والجمباز والدراجات وغيرها من المجالات، كما سيتضمن مؤتمر رياضى يناقش عدداً من المحاور منها "أحدث الاتجاهات والابتكارات فى صناعة الرياضة، وتأثير التكنولوجيا والابتكار على الرياضة، والاستثمارات فى الرياضة، تأثير الرياضة وعلاقتها بحماية البيئة".



النسخة الثانية من معرض سبورتس إكسبو ٢٠٢٤

النسخة الثانية من معرض سبورتس إكسبو ٢٠٢٤

النسخة الثانية من معرض سبورتس إكسبو ٢٠٢٤

النسخة الثانية من معرض سبورتس إكسبو ٢٠٢٤

النسخة الثانية من معرض سبورتس إكسبو ٢٠٢٤

النسخة الثانية من معرض سبورتس إكسبو ٢٠٢٤

النسخة الثانية من معرض سبورتس إكسبو ٢٠٢٤

النسخة الثانية من معرض سبورتس إكسبو ٢٠٢٤

النسخة الثانية من معرض سبورتس إكسبو ٢٠٢٤

النسخة الثانية من معرض سبورتس إكسبو ٢٠٢٤

النسخة الثانية من معرض سبورتس إكسبو ٢٠٢٤

النسخة الثانية من معرض سبورتس إكسبو ٢٠٢٤

النسخة الثانية من معرض سبورتس إكسبو ٢٠٢٤

النسخة الثانية من معرض سبورتس إكسبو ٢٠٢٤