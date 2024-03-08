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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

إسكندراني وبالثوم وبالطحينة..7 طرق لتقديم طبق الفول على السحور

صدى البلد

يعد طبق الفول من أساسيات سفرة السحور ولذلك نقدم لكي اليوم ٧ طرق لتحويج فول السحور 

1) الفول بالزيت و الكمون 
طريقة التحضير:- يضاف للفول عصير ليمون و ملح و كمون و زيت 

2) الفول بالدقة  
 طريقة التحضير:- تجهز دقة من ثوم مدقوق و ملح و كمون و كركم و ليمون و نضيفها عليه مع زيت ومن  ممكن أن تضاف له طحينة.  
3) الفول بالسلطة 
طريقة التحضير:- تقطع طماطم مكعبات صغيرة و بصل و فلفل أخضر برضه مكعبات صغيرة و نضيف لهم ملح و كمون و خل و ليمون و نضيفهم للفول و نحط زيت و طحينة حسب الرغبة.  

  4) الفول بالطماطم
طريقة التحضير:-تقطع الطاطم مكعبات صغيرة و لما الفول يسخن نضيفها و نتركها إلى أن تذبل ثم نضيف الليمون و الملح و الكمون و الزيت.

5) الفول بالبيض
طريقة التحضير:- نقلي البيض عادي و بعدين نضيف له الفول و ملح و فلفل أسود.

 6) الفول بالثوم والطماطم 
طريقة التحضير:- نقطع فصوص الثوم بالسكين شرائح بالعرض و نقلبها في السمن أو الزبدة حتى يصير اللون ذهبي و بعدين نضيف الطماطم المقطعة مكعبات و نضع ملح و فلفل اسود و بهارات و لما الطماطم تذبل نضيف الفول و نقلبه كويس.  

7) الفول بالسمنة أو الزبدة 
طريقة التحضير:- نضيف للفول سمن أو زبدة حسب الطلب و بدل الكمون بنضع فلفل أسود و ملح.    

  8) الفول بالفلفل الأخضر
المقادير:- فول مدمس نص معلقة صغيرة ثوم مهروس واحدة فلفل رومى كوب عصير طماطم ملح وفلفل وكمون 2 معلقة زيت اوزبدة   
طريقة التحضير:- ضعى الزيت او الزبدة على النار وحمرى فيه الثوم لحد ما يصفر  ضعى علية عصير الطماطم وخليها على النار لحد ما تتسبك ثم ضعى الفول وشوية مياة صغيرين قطعى الفلفل مكعبات صغيرة وضعية على الفول و تبلى بالملح والكمون  يغلو غلوة مع بعض.

الفول بالطماطم الفلفل الأخضر فول بالسلطة فول بالزيت فول بالبيض فول بالسمنة فول مدمس فول بالطماطم

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