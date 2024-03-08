مسؤول إسرائيلي: نرحب بالخطة الأميركية بشأن ميناء مؤقت في غزة

قال مسؤول إسرائيلي لوكالة "رويترز"، الخميس، إن إسرائيل ترحب بخطة أميركية لبناء "ميناء مؤقت" على ساحل غزة لتوصيل مساعدات إنسانية عن طريق البحر، مشيراً إلى أنها "ستنسق" بشأن تطوير المشروع مع الولايات المتحدة.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن إسرائيل "تدعم بالكامل" إنشاء مثل هذا المرفق، بعد أن قال مسؤولون أميركيون إن الرئيس جو بايدن سيعلن في خطاب "حالة الاتحاد" أن الجيش الأميركي سيبني ميناء لتلقي الغذاء والدواء والإمدادات الأخرى للمدنيين في القطاع الفلسطيني المحاصر.

وذكر المسؤولون أن إنشاء الميناء سيستغرق أسابيع، وأن الشحنات الأولية ستصل من قبرص.

وأشاروا إلى أن العملية "لن تتطلب قوات أميركية على الأرض وأن القوات ستظل في سفن قبالة الساحل.

ولفتوا إلى أن وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار "ضروري للسماح للإسراع بدخول شحنات المساعدات".