ستيلانتس تنفق 6 مليارات دولار على محركات الإيثانول الجديدة

تعتبر ستيلانتس هي شركة السيارات العملاقة التالية التي تشير إلى أنها لا تنوي التخلي عن السيارات التي تعمل بالمكبس في أي وقت قريب. تنفق مجموعة السيارات التي تمتلك 14 علامة تجارية ما يعادل 6 مليارات دولار في أمريكا الجنوبية على المحركات والمركبات الجديدة.

ويوصف هذا الإنفاق بأنه أكبر استثمار على الإطلاق في قطاع السيارات في أمريكا الجنوبية، وسيدعم إطلاق أكثر من 40 سيارة وتطوير محركات تعمل بالوقود المرن. في حال لم تكن على دراية بهذا المصطلح، فهو يشير إلى محرك احتراق داخلي مصمم للعمل بالبنزين والإيثانول.

تخطط ستيلانتس أيضًا للمركبات ذات الإعدادات الهجينة المرنة والمكونات الإضافية الهجينة المرنة لتحقيق كفاءة أفضل من خلال الجمع بين محرك الاحتراق متعدد الاستخدامات والبطارية. بالإضافة إلى ذلك، ستنتج سيارة كهربائية واحدة على الأقل في المنطقة. وسيتم تنفيذ الاستثمارات بين عامي 2025 و 2030.

يتم تطوير هذه المحركات الكهربائية ذات الوقود المرن لاستيعاب نماذج متعددة عبر مجموعة ستيلانتس الواسعة. علاوة على ذلك، ستكون جميعها متوافقة مع خطوط الإنتاج الحالية في أمريكا الجنوبية لإبقاء التكاليف منخفضة.

ومن المقرر طرح نماذج هجينة جديدة تعمل بالوقود المرن في أواخر عام 2024، وستحصل بعض المركبات على ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض.

وتمثل المنطقة أعمالاً ضخمة لمجموعة شركات السيارات، مع الأخذ في الاعتبار أن شركة ستيلانتس تمتلك حصة سوقية تبلغ 31.4 بالمائة في البرازيل و23.5 بالمائة في جميع أنحاء أمريكا الجنوبية. كما أنها تتصدر مخططات المبيعات في الأرجنتين وتشيلي.

وفي العام الماضي، قامت ستيلانتس بنقل أكثر من 878.000 مركبة في المنطقة. كما أنها الشركة الرائدة في قطاع المركبات التجارية بحصة تبلغ 28.6 بالمائة.

يرجع السبب الرئيسي وراء كون فيات العلامة التجارية الأكثر مبيعًا لشركة ستيلانتس في عام 2023، للعام الثالث على التوالي، كان بسبب أدائها الممتاز في أمريكا الجنوبية. إن شركة صناعة السيارات الإيطالية هي ظل لما كانت عليه في السابق في موطنها في أوروبا وغائبة تقريبًا في أمريكا الشمالية ولكنها تقوم بأعمال تجارية كبيرة في العديد من دول أمريكا اللاتينية.

وأعربت تويوتا عن التزامها طويل الأمد بمحركات الاحتراق من خلال الإعلان عن بدء التطوير لعائلة جديدة من محركات الاحتراق الداخلي. في حين أن لوائح الانبعاثات ليست قاسية في أمريكا الجنوبية كما هي في أوروبا، إلا أن الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على السيارات الجديدة ذات الانبعاثات الضارة اعتبارًا من عام 2035 قد يتم تأجيله، وذلك حسب ما صرح به لوتز ميشكي، المدير المالي لشركة بورشه، في بداية العام في مقابلة مع مجلة اوتوموتيف نيوز أوروبا.