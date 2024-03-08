عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

ستيلانتس تنفق 6 مليارات دولار على محركات الإيثانول الجديدة

صدى البلد

تعتبر ستيلانتس هي شركة السيارات العملاقة التالية التي تشير إلى أنها لا تنوي التخلي عن السيارات التي تعمل بالمكبس في أي وقت قريب. تنفق مجموعة السيارات التي تمتلك 14 علامة تجارية ما يعادل 6 مليارات دولار في أمريكا الجنوبية على المحركات والمركبات الجديدة.

 

ويوصف هذا الإنفاق بأنه أكبر استثمار على الإطلاق في قطاع السيارات في أمريكا الجنوبية، وسيدعم إطلاق أكثر من 40 سيارة وتطوير محركات تعمل بالوقود المرن. في حال لم تكن على دراية بهذا المصطلح، فهو يشير إلى محرك احتراق داخلي مصمم للعمل بالبنزين والإيثانول.

 

تخطط ستيلانتس أيضًا للمركبات ذات الإعدادات الهجينة المرنة والمكونات الإضافية الهجينة المرنة لتحقيق كفاءة أفضل من خلال الجمع بين محرك الاحتراق متعدد الاستخدامات والبطارية. بالإضافة إلى ذلك، ستنتج سيارة كهربائية واحدة على الأقل في المنطقة. وسيتم تنفيذ الاستثمارات بين عامي 2025 و 2030. 

 

يتم تطوير هذه المحركات الكهربائية ذات الوقود المرن لاستيعاب نماذج متعددة عبر مجموعة ستيلانتس الواسعة. علاوة على ذلك، ستكون جميعها متوافقة مع خطوط الإنتاج الحالية في أمريكا الجنوبية لإبقاء التكاليف منخفضة. 

 

ومن المقرر طرح نماذج هجينة جديدة تعمل بالوقود المرن في أواخر عام 2024، وستحصل بعض المركبات على ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض.

 

وتمثل المنطقة أعمالاً ضخمة لمجموعة شركات السيارات، مع الأخذ في الاعتبار أن شركة ستيلانتس تمتلك حصة سوقية تبلغ 31.4 بالمائة في البرازيل و23.5 بالمائة في جميع أنحاء أمريكا الجنوبية. كما أنها تتصدر مخططات المبيعات في الأرجنتين وتشيلي. 

 

وفي العام الماضي، قامت ستيلانتس بنقل أكثر من 878.000 مركبة في المنطقة. كما أنها الشركة الرائدة في قطاع المركبات التجارية بحصة تبلغ 28.6 بالمائة. 

 

يرجع السبب الرئيسي وراء كون فيات العلامة التجارية الأكثر مبيعًا لشركة ستيلانتس في عام 2023، للعام الثالث على التوالي، كان بسبب أدائها الممتاز في أمريكا الجنوبية. إن شركة صناعة السيارات الإيطالية هي ظل لما كانت عليه في السابق في موطنها في أوروبا وغائبة تقريبًا في أمريكا الشمالية ولكنها تقوم بأعمال تجارية كبيرة في العديد من دول أمريكا اللاتينية. 

 

وأعربت تويوتا عن التزامها طويل الأمد بمحركات الاحتراق من خلال الإعلان عن بدء التطوير لعائلة جديدة من محركات الاحتراق الداخلي. في حين أن لوائح الانبعاثات ليست قاسية في أمريكا الجنوبية كما هي في أوروبا، إلا أن الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على السيارات الجديدة ذات الانبعاثات الضارة اعتبارًا من عام 2035 قد يتم تأجيله، وذلك حسب ما صرح به لوتز ميشكي، المدير المالي لشركة بورشه، في بداية العام في مقابلة مع مجلة اوتوموتيف نيوز أوروبا.

أمريكا ستيلانتس المحركات الكهربائية صناعة السيارات محرك الاحتراق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه دفعة واحدة|الذهب يعود للانخفاض بعد قفزة جنونية..وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة تنتظر المتهمين في قضية طالبة العريش نيرة

قاهر الآيفون.. ميزات هتخليك تشتري هونر Magic 6 Pro بدون تفكير

تحذير هام من الأرصاد: أمطار وشبورة كثيفة على هذه المحافظات غدا

مفاجأة نارية من مارسيل كولر لـ الزمالك بنهائي الكأس.. صفقة جديدة في التشكيل

رد فعل صادم من اتحاد الكرة على مشاركة صلاح مع ليفربول أمام سبراتا براج

لهذا السبب|شيكابالا يصدم عبد الله السعيد قبل نهائي كأس مصر مع الأهلي

محمود الخطيب يحسم موقفه من السفر لحضور نهائي كأس مصر.. مفاجأة

موضوعات متعلقة

لفترة محدودة.. سيات ليون بخصم 70%

أنسب مواعيد لتغيير زيت ناقل الحركة في السيارات

سعر BMW X7 موديل 2024 في مصر

أحدث أسعار سيتروين سي اليزيه في السوق المصري

أرخص سعر لـ شيفروليه أوبترا في السوق المصري

أحدث أسعار لكزس ES موديل 2024 في السعودية

سعر فورد فوكاس في مصر

دعاوى قضائية ضد فولكس فاجن وبورشه بسبب حريق باخرة فيليسيتي ايس

ترشيحاتنا

الخارجية: تحية إعزاز وإكبار للمرأة الفلسطينية ولكل مصرية تقف إلى جوارها

قبل مناقشته في البرلمان..تعرف على أهداف قانون المالية العامة الموحد

مفاجأة.. شاهدة عيان تكذب نجل سامي مغاوري في واقعة السكر

العمليات تمت في مستشفى شهير.. اعترافات المتهم بأكبر عصابة لتجارة الأعضاء البشرية

رسميًا|الدولار يتراجع للمرة الثانية في البنوك بعد تخطيه الـ50.. وهذا ثمنه الآن

حدث ليلا |موديز تغير نظرتها للاقتصاد المصري ..خفض ساعات العمل في رمضان .. فودافون تعوض عملائها .. بايدن يوجه الجيش الأمريكي بإنشاء ميناء مساعدات بغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تاتو وفستان أنيق| غادة عبد الرازق تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

إسكندراني وبالثوم وبالطحينة..7 طرق لتقديم طبق الفول على السحور

اوعي تاكله..علامة بقشرة البيض تشير لاحتمالية إصابتك بالتسمم الغذائي

بالفيونكة.. هنا الزاهد بملابس طفلة تشعل السوشيال ميديا

فيديو

خرطوم بلاستيك.. مدرس يعنف تلميذا داخل المدرسة والتعليم ترد بجزاء صارم

احترف الدور.. ممثل صيني يحقق ثروة طائلة من التسول على مدار 12 عاما

بسبب السكر .. تعرض فنان شهير ووالدته للضرب بمول شهير بالشيخ زايد

بعد قرارات المركزي.. مصر تودع 3 أزمات اقتصادية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

اﻟﻤﺰﻳﺪ