عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مريم الدباغ تخطف الأنظار بالعباءة والحجاب أثناء أداء العمرة

مريم الدباغ
مريم الدباغ

وثقت النجمة الشابة مريم الدباغ، لحظة تأديتها مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية بمقطع فيديو ومجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام. 

ظهرت الفنانة التونسية بالحجاب والعباية فى الحرم المكى خلال أدائها مناسك العمرة، تلك الإطلالة المختلفة التي أشاد بها متابعوها الذين يتغنون بجمالها مع كل صورة تنشرها عبر السوشيال ميديا.

يذكر ان مريم الدباغ هي ممثلة تونسية، عرفت طريق الشهرة عن طريق اهتمامها بمجال الأزياء وعالم الموضة، وعملت كمذيعة لفترة طويلة من الوقت. 

وشاركت مريم الدباغ مؤخرا في المسلسل التونسي "الجاسوس" بطولة دارين حداد، ولطيفة القفصي، ومايا تبارا، ورياض النهدي، وحمادي غوار، ولطفى العبدلي، وغيرهم من النجوم، من تأليف وإخراج ربيع التكالي.

IMG_٢٠٢٤٠٣٠٧_٠٢١١٢٨
IMG_٢٠٢٤٠٣٠٧_٠٢١١٢٨
IMG_٢٠٢٤٠٣٠٧_٠٢١٢٠٠
IMG_٢٠٢٤٠٣٠٧_٠٢١٢٠٠
IMG_٢٠٢٤٠٣٠٧_٠٢١٢١٩
IMG_٢٠٢٤٠٣٠٧_٠٢١٢١٩
IMG_٢٠٢٤٠٣٠٧_٠٢١٢٥٩
IMG_٢٠٢٤٠٣٠٧_٠٢١٢٥٩
IMG_٢٠٢٤٠٣٠٧_٠٢١٤٠٤
IMG_٢٠٢٤٠٣٠٧_٠٢١٤٠٤
IMG_٢٠٢٤٠٣٠٧_٠٣١٩٥٣
IMG_٢٠٢٤٠٣٠٧_٠٣١٩٥٣
IMG_٢٠٢٤٠٣٠٧_٠٣٢٠٣٧
IMG_٢٠٢٤٠٣٠٧_٠٣٢٠٣٧

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حفنة مكاسب.. 56 مليارا تعبر بمصر أزمتها الاقتصادية وهذا موعد استقرار الدولار

تحذير هام من الأرصاد: أمطار وشبورة كثيفة على هذه المحافظات غدا

مفاجأة غير سعيدة تنتظر المتهمين في قضية طالبة العريش نيرة

مفاجأة نارية من مارسيل كولر لـ الزمالك بنهائي الكأس.. صفقة جديدة في التشكيل

لهذا السبب|شيكابالا يصدم عبد الله السعيد قبل نهائي كأس مصر مع الأهلي

بعد ضرب نجل سامي مغاوري ووالدته بسبب السكر..المتهم يواجه هذه العقوبة بالقانون

خفض ساعات العمل في رمضان 2024 .. قرار جديد من الحكومة

محمود الخطيب يحسم موقفه من السفر لحضور نهائي كأس مصر.. مفاجأة

ترشيحاتنا

اوعي تاكله..علامة بقشرة البيض تشير لاحتمالية إصابتك بالتسمم الغذائي

تظاهرات أمام الكونجرس للمطالبة بوقف النار في غزة تزامنًا مع خطاب بايدن عن حالة الاتحاد

الزراعة: تخفيضات من 20 إلى 50% على السلع الغذائية بمبادرة "خير مزارعنا"

ماذا ينتظر تجار الذهب المتلاعبين في السوق؟

تفريغ الحمولة الزائدة وسحب الرخص .. النقل توجه تحذيرا عاجلا لسائقي الشاحنات

800 جنيه دفعة واحدة|الذهب يعود للانخفاض بعد قفزة جنونية..وعيار 21 الآن مفاجأة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالفيونكة.. هنا الزاهد بملابس طفلة تشعل السوشيال ميديا

هؤلاء ممنوعون من العرقسوس في رمضان

الفرق كبير..عارضة أزياء ترتدي فستان هيفاء وهبي تثير الجدل بالسوشيال ميديا

قصة زواج الفنانة سميحة أيوب وسعد الدين وهبة في عيد ميلادها

فيديو

خرطوم بلاستيك.. مدرس يعنف تلميذا داخل المدرسة والتعليم ترد بجزاء صارم

احترف الدور.. ممثل صيني يحقق ثروة طائلة من التسول على مدار 12 عاما

بسبب السكر .. تعرض فنان شهير ووالدته للضرب بمول شهير بالشيخ زايد

بعد قرارات المركزي.. مصر تودع 3 أزمات اقتصادية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

اﻟﻤﺰﻳﺪ