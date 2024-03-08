مريم الدباغ تخطف الأنظار بالعباءة والحجاب أثناء أداء العمرة

وثقت النجمة الشابة مريم الدباغ، لحظة تأديتها مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية بمقطع فيديو ومجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

ظهرت الفنانة التونسية بالحجاب والعباية فى الحرم المكى خلال أدائها مناسك العمرة، تلك الإطلالة المختلفة التي أشاد بها متابعوها الذين يتغنون بجمالها مع كل صورة تنشرها عبر السوشيال ميديا.

يذكر ان مريم الدباغ هي ممثلة تونسية، عرفت طريق الشهرة عن طريق اهتمامها بمجال الأزياء وعالم الموضة، وعملت كمذيعة لفترة طويلة من الوقت.

وشاركت مريم الدباغ مؤخرا في المسلسل التونسي "الجاسوس" بطولة دارين حداد، ولطيفة القفصي، ومايا تبارا، ورياض النهدي، وحمادي غوار، ولطفى العبدلي، وغيرهم من النجوم، من تأليف وإخراج ربيع التكالي.