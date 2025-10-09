سرقوا كولدير ميه وشدّوا غطا عربية وداروه بيه| مشهد مثير للصوص بسوهاج

شهدت محافظة سوهاج واقعة سرقة غريبة، بعدما أقدم عدد من النباشين على سرقة "كولدير مياه" من أحد الشوارع، واستخدموا غطاء سيارة مسروقًا لإخفائه أثناء نقلهم له على "تروسيكل".

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة سوهاج بلاغًا من المواطن رامي ر، يفيد باكتشافه صباح اليوم اختفاء غطاء سيارته أثناء توقفها أمام منزله.

وبفحص كاميرات المراقبة في محيط المكان، تبين أن مجموعة من النباشين كانوا يقومون بسرقة كولدير مياه من الشارع، واستخدموا غطاء السيارة لتغطيته وإخفائه أثناء تنقلهم.

وأوضحت التحريات الأولية أن الجناة استغلوا ساعات الفجر الأولى لتنفيذ السرقة، مستخدمين "تروسيكل" في نقل المسروقات إلى مكان غير معلوم، كما تبين أن الواقعة تأتي ضمن سلسلة من حوادث مماثلة شهدتها المحافظة مؤخرًا، استهدف خلالها النباشون متعلقات من مداخل العمارات وأغطية السيارات وعددًا من الأدوات المعدنية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم تفريغ الكاميرات المحيطة بالمنطقة لتحديد هوية المتهمين وضبطهم، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية.