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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بالأسود | إطلالة أنثوية لـ لاميتا فرنجية.. شاهد

لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية

اعتادت الفنانة لاميتا فرنجية مشاركة متابعيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام"، لتستعرض اناقتها ورشاقة قوامها على طريقتها الخاصة.

وبدت النجمة اللبنانية بإطلالة جريئة، مرتدية تيشيرت انيق، مصمم من قماش صوف أسود اللون، مع الإيشارب التايجر فوق شعرها.


وارتدت نظارة شمس تناغمت مع ملامحها العفوية ووضعت لمسات هادئة من المكياج مع لون الوردي في الشفاه واعتمدت لم خصلات شعرها للوراء بشكل جذاب.

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IMG_٢٠٢٤٠٣٠٧_٠٩٥١٠٩
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من هي لاميتا فرنجية؟ 

وتعد لاميتا فرنجية من الفنانات المهتمات بالسوشيال ميديا، حيث تُشارك جمهورها تفاصيل حياتها اليومية، فهي من أكثر نجمات الفن جرأة، كما أنها تفضل ارتداء الفساتين ذات التصميم الجريء، كما أنها تحب ممارسة الرياضة كي تكون دائمة الجمال والرشاقة.

لاميتا هي في الأصل عارضة أزياء ومذيعة، وشاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، ومثلت عدة أدوار فى مصر منها مسلسل “عصر الحريم”، وشاركت الفنان رامز جلال في فيلم “حد سامع حاجة”، والفنان محمد رجب في فيلم “محترم إلا ربع”، وفيلم “365 يوم سعادة” مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل «مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة» عام 2011 وكان دور تلميذته صوفي التي التقى بها في فرنسا.

أحدث أعمال لاميتا فى السينما

قدمت آخر أدوارها فى السينما من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" بجانب الفنان تامر حسني، ومى عز الدين، وعزت أبو عوف، إنتاج محمد السبكي، وإخراج محمد سامى.

أما عن آخر الأعمال الدرامية التي قدمتها لاميتا، فهو مسلسل "بنت من دار السلام" والذى تدور أحداثه حول فتاة تُدعى منال تعيش في دار السلام تبحث للحصول على عمل من خلال توفير المال لها وتقوم صديقة لها بتوفير عمل في منزل رجل كبير في السن ويحاول الاعتداء عليها وتتزوج، وتكتشف أنه مريض نفسي، ولا تريد العيش معه، من إﺧﺮاﺝ طوني نبيه، ومساعد المخرج سارة الطوخي، وﺗﺄﻟﻴﻒ، طوني نبيه، وبطولة راندا البحيري، ورحاب الجمل، إيريني فهمي، ماهر عصام، نهى الليثي، وروان الفؤاد.

تزوجت لاميتا فرنجية من رجل الأعمال اللبناني فريدي مخرز في نوفمبر 2014 بباريس، رزق الثنائي بابنهما الأول جاستن في أغسطس 2016 بالولايات المتحدة الأمريكية.

IMG_٢٠٢٤٠٣٠٧_٠٩٥١٢٢
IMG_٢٠٢٤٠٣٠٧_٠٩٥١٢٢
IMG_٢٠٢٤٠٣٠٧_٠٩٥١٣٢
IMG_٢٠٢٤٠٣٠٧_٠٩٥١٣٢
IMG_٢٠٢٤٠٣٠٧_٠٩٥١٠٩
IMG_٢٠٢٤٠٣٠٧_٠٩٥١٠٩

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