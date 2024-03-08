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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ 4 ضربات في مناطق الحوثيين باليمن

صدى البلد

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، اليوم الجمعة، تنفيذ ضربات ضد 4 صواريخ مضادة للسفن في مناطق الحوثيين.

وقالت القيادة المركزية الأميركية، إنه تم إسقاط 3 مسيّرات انطلقت من مناطق الحوثيين باتجاه خليج عدن.

وبالإضافة إلى ذلك، خلال هذا الإطار الزمني، أسقطت قوات القيادة المركزية الأمريكية ثلاث طائرات بدون طيار انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون والمدعومة من إيران في اليمن باتجاه خليج عدن.

وتقول القيادة الأمريكية أنه يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية.

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