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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

فستان جورجينا يثير ضجة على السوشيال ميديا| سعره خرافي

جورجينا
جورجينا

حرصت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز صديقة كريستيانو رونالدو، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الإنستجرام، بصور لها من أحدث ظهور لها.

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تألقت جورجينا في الصور بإطلالة بسيطة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات ولا تطريزات كما تميز بصيحة الأوف شولدر.

قد حمل فستان جورجينا توقيع Jacquemus، بلغ سعر التصميم 440 دولار أمريكي أي ما يقرب من 22 ألف جنيه مصري.

انتعلت جورجينا حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأبيض، مع حقيبة يد صغيرة الحجم بنفس اللون، كما تزينت بمجموعة من المجوهرات الألماسية.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت جورجينا على خصلات شعرها المنسدلة، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة.

جورجينا
جورجينا
جورجينا
جورجينا
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